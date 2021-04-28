Мнение: Можно и нужно избежать

Войны с Украиной можно и нужно избежать, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так глава МИД прокомментировал вероятность вооруженного конфликта в свете того, что в Донбассе уже более полумиллиона жителей получили российское гражданство. В то же время Лавров отметил, что не может отвечать за Украину и ее лидера Владимира Зеленского.

Ничего нового в заявлении Лаврова не содержится. Ключевая задача Кремля – удерживать существующее положение дел. Смысл Минских соглашений – ввести Донбасс на особых условиях в состав Украины. Под особыми условиями понимается существование на территории Донбасса марионеточного российского режима, который после возвращения региона в состав Украины будет представлен в органах госвласти и будет проводником интересов Кремля. В этом варианте интересы жителей Донбасса учитываются только в той мере, в какой они совпадают с интересами "великих шахматистов".

Естественно, что ни одна страна в принципе не пойдет на предложенный сценарий. Это как если бы мятежная Чечня Дудаева или Масхадова была бы представлена в российских органах власти, но не высказывала бы даже показной лояльности Кремлю, а ездила бы на консультации в Саудовскую Аравию, к примеру. Впрочем, сейчас ситуация не сильно отличается от такой гипотетической – Чечня единственный субъект, в котором практически на легальной основе существуют собственные вооруженные силы, собственное законодательство, не слишком согласующееся с федеральным, но главное здесь то, что теперь руководство Чечни признает сеньораж Кремля. Собственно, только за это и шла война. Во всём остальном положение вещей мало изменилось, разве что дань теперь выплачивается на вполне законной основе.

Понятно, что Киев не горит желанием получить такой подарок, а потому Минские соглашения зашли в тупик.

Логика Кремля однозначна – либо по-моему, либо никак. Любые попытки изменить статус-кво тут же наталкиваются на угрозу вторжения. И если ранее эта угроза носила неявный характер, то сейчас Лавров "вспомнил" о полумиллионе российских граждан, появившихся в результате раздачи паспортов, а потому фактически угрожает и прямым вторжением в случае попыток изменить сложившееся положение дел. Люди здесь снова выступают просто заложниками.

В принципе, нормальная практика террориста: взять заложников и шантажировать их гибелью.

На "той стороне" сложилась несколько парадоксальная ситуация. Зеленский пришел к власти фактически вопреки радикальной "партии войны". Однако для того, чтобы победить ее, ему нужно решить хотя бы проблему Донбасса. По возможности мирно – о чем он с самого начала и говорил. Однако решить не в рамках навязываемого кремлевского сценария. И попал в тупик.

Мирное решение вопреки Минским договоренностям исключено, для военного у него нет поддержки "своего" электората. А радикалы его не признают своим ни при каких обстоятельствах. В таких условиях и военное решение выглядит малореальным.

Однако сейчас у Киева появился внешний ресурс – поддержка Турции, которая совершенно не скрывает своего интереса к взятию под контроль украинского транспортного коридора. И Кремль, понятно, крайне обеспокоен происходящим, тем более, что Карабах перед глазами. Поэтому уровень угроз поднят гораздо выше – теперь начинаются угрозы прямого вторжения, которые были продемонстрированы "учениями" на границе. Теперь Лавров фиксирует эти угрозы и на уровне риторики. И буквально впервые возникает на столь высоком уровне вопрос с российскими гражданами на Донбассе.

Если ранее Кремль упорно говорил, что речь идет исключительно о внутриукраинском конфликте, и он тут ни при чем, то теперь он вынужден предъявлять аргумент наличия российских граждан. Ранее на уровне высшего руководства настолько прямо этот аргумент не применялся. Что, в общем, тоже говорит о более высоком уровне противостояния.

Безусловно, Лавров не будет на данном этапе угрожать неназванным третьим странам, дестабилизирующим обстановку, но если турки будут продолжать вести свою политику на Украине так, как это уже происходит, то в риторике кремлевских неназванные поджигатели войны неизбежно появятся.

—