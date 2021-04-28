Полина Гагарина объяснила свое необычное поведение на концерте, испугавшее поклонников

Певица Полина Гагарина – определенно любимица публики, у нее огромный фанклуб, и каждый ее концерт собирает полный зал. И хотя из-за пандемии коронавируса количество выступлений значительно сократилось, артистка все же дает гастроли в городах России.

Так, 24 апреля, в субботу сольный концерт певицы состоялся в Челябинске. Это шоу могло бы запомниться только фанатам певицы, если бы не досадный и странный инцидент. Во время исполнения песни “Обескуражена” певица резко отвела руки назад, а потом, согнувшись пополам, перестала петь. Она исчезла за кулисами, а через несколько минут вернулась и продолжила петь. Случившееся попало на видео, которое быстро разлетелось по сети. У многих пользователей интернета – как поклонников, так и критиков – этот эпизод вызвал беспокойство. Поведение Полины публика сочла “странным”, а некоторые выступали с самыми неоднозначными подозрениями по поводу состояния ее здоровья.

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Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

Сегодня Полина сама развеяла все нелепые слухи. Сообщения в СМИ и Telegram-каналах, по словам артистки, “серьезно напугали ее друзей”. В своем посте в Instagram певица рассказала, что случилось на самом деле, и объяснила, почему. Причиной тому стала давняя травма плеча, которую Гагарина получила еще во время учебы в школе-студии МХАТ.

Вы знаете, что я редко комментирую бесконечные сплетни вокруг себя, но тут легче раз и навсегда рассказать о моей травме, полученной еще в школе-студии МХАТ, и закрыть этот вопрос. Больше 10 лет назад у меня начал выпадать плечевой сустав. Это может случиться в любой момент от неудачного жеста или поворота руки. Поэтому, в том числе, я много занимаюсь спортом, закачивая и укрепляя мышцы спины и рук, – написала Гагарина. Она также объяснила, что произошло именно в Челябинске на Ледовой арене, где она выступала 24 апреля.

На Ледовой арене было очень холодно, на меня дули ветродуи и, в конце концов, я серьезно замерзла, чем был вызван спазм мышц. Я развела руки, как видно на видео, и сустав просто выскочил. Это острейшая боль (те, кто испытывал, меня поймут). Для того чтобы его вправить, нужно потянуть руку вперёд и повести наверх. Я умею это делать сама, – сожалению, травма случалась и на спектаклях, и на тренировках, – пришлось научиться. В этом нет ничего страшного и операция не всегда эффективна, поэтому я давно приняла решение ее не делать. Выглядит это действительно, страшно, особенно вблизи, – поделилась артистка. Буквально на следующий день после случившегося она уже выступала в Екатеринбурге, а в понедельник вернулась в Москву, чтобы поздравить дочь Мию с днем рождения. Младший ребенок Полины Гагариной появился на свет 26 апреля 2017 года. Несмотря на то, что родители девочки – певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков – официально развелись еще в прошлом году, они продолжают воспитывать общего ребенка вместе.

Полина Гагарина