 

Мнение: Обратная сторона “Страны для жизни” Тихановского

28.04.2021, 12:26, Разное
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Белорусская версия "Анатомии протеста", которая когда-то давно выходила на российском ТВ относительно событий 2011-2012 года.
Не удивлюсь, если специалисты с российского ТВ прикомандированные на ТВ Белоруссии, приложили руку к его созданию. Уж больно стиль похож.

Документальный фильм "Обратная сторона "Страны для жизни" Тихановского.

Получилось достаточно интересно с точки зрения демонстрации методологии организации уличных протестов. Правда не оставляет ощущение, что белорусские органы такие умные и дотошные опосля, когда они сначала проморгали подготовку этих протестов и недооценили их масштаб, ввиду чего для купирования последствий пришлось обращаться за помощью к старшим товарищам.

Также позабавили цитаты из выступлений белорусских оппозиционеров снятых до августа 2020-го года, особенно доставила бабка заявившая, что "если Лукашенко убьет случайная пуля, то Белоруссия войдет в числе передовых стран Западной Европы". Знакомые по Украине психические отклонения.
В остальном же, фильм неплохо справляется с демонстрацией тезиса о том, что оппозиция изначально собиралась устраивать массовые протесты с целью захвата власти, а сами выборы не имели никакого значения.

Как не трудно догадаться, акцент на самом Тихановском предвещает то, что он сядет надолго, как и ряд других причастных лиц, которые не попадут в придворную оппозицию. которой будет дозволено существовать в той политической системе, которую начнут создавать с 2022-го года под будущий трансфер Лукашенко.

Источник: Colonel Cassad



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