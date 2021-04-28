Мнение: Обратная сторона “Страны для жизни” Тихановского

Белорусская версия "Анатомии протеста", которая когда-то давно выходила на российском ТВ относительно событий 2011-2012 года.

Не удивлюсь, если специалисты с российского ТВ прикомандированные на ТВ Белоруссии, приложили руку к его созданию. Уж больно стиль похож.

Документальный фильм "Обратная сторона "Страны для жизни" Тихановского.

Получилось достаточно интересно с точки зрения демонстрации методологии организации уличных протестов. Правда не оставляет ощущение, что белорусские органы такие умные и дотошные опосля, когда они сначала проморгали подготовку этих протестов и недооценили их масштаб, ввиду чего для купирования последствий пришлось обращаться за помощью к старшим товарищам.

Также позабавили цитаты из выступлений белорусских оппозиционеров снятых до августа 2020-го года, особенно доставила бабка заявившая, что "если Лукашенко убьет случайная пуля, то Белоруссия войдет в числе передовых стран Западной Европы". Знакомые по Украине психические отклонения.

В остальном же, фильм неплохо справляется с демонстрацией тезиса о том, что оппозиция изначально собиралась устраивать массовые протесты с целью захвата власти, а сами выборы не имели никакого значения.

Как не трудно догадаться, акцент на самом Тихановском предвещает то, что он сядет надолго, как и ряд других причастных лиц, которые не попадут в придворную оппозицию. которой будет дозволено существовать в той политической системе, которую начнут создавать с 2022-го года под будущий трансфер Лукашенко.

—