CNN – в Белом доме «прорабатывают детали» возможной встречи Байдена и Путина в Европе

Администрация Джо Байдена готовится к европейскому саммиту лидеров США и России, который может состояться уже в начале лета, пишет CNN. По данным телеканала, встреча президентов становится всё более вероятной, поскольку напряжённость между Вашингтоном и Москвой в последнее время начала снижаться.



Reuters

Белый дом прорабатывает детали всё более вероятного европейского саммита между президентами США и России, который может состояться уже в начале лета. Параллельно с планированием этой встречи администрация Джо Байдена готовится отправить в следующем месяце госсекретаря Энтони Блинкена в Киев, пишет CNN со ссылкой на информированные источники.

По мнению телеканала, визит главы Госдепартамента может ослабить беспокойство Украины относительно возможной встречи Джо Байдена и Владимира Путина. Тот факт, что американское правительство направит туда своего самого высокопоставленного дипломата за несколько недель до потенциального саммита, шлёт четкий сигнал: Вашингтон «поддерживает эту восточноевропейскую страну и ценит её как союзника».

Подконтрольные Киеву вооружённые силы воюют с поддерживаемыми Москвой «сепаратистами» на востоке страны на протяжении семи лет. Десятки украинских солдат были убиты после нарушения режима прекращения огня между сторонами в начале этого года, считает CNN.

Некоторые чиновники, особенно на Украине, с подозрением относятся к вероятному саммиту Байдена и Путина. Официальные представители Киева надеются, что американский лидер найдёт время для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским перед переговорами с российским коллегой.

По мнению украинского источника CNN, визит Блинкена даст возможность обсудить потенциальную встречу Байдена и Зеленского, пока президент США будет находиться в Европе этим летом. Госсекретарь уже несколько раз беседовал со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой с момента вступления в должность, в том числе в начале этого месяца на встрече в Брюсселе.

Опытный дипломат Даниэль Фрид, который был послом в Польше с 1997-го по 2000 год, назвал потенциальную поездку Блинкена в Киев «очень хорошим шагом». «Правильная стратегия в отношении Украины требует двух частей, — заявил он. — Одной рукой их нужно обнимать за плечо, чтобы помочь им противостоять агрессии Кремля, а ногой бить под зад и тем самым заставить их исправить ситуацию дома, чтобы Украина перестала быть просто коррумпированным государством, уязвимым перед российской агрессией».

Саммит Байдена и Путина официально ещё не был подтверждён, и планы могут измениться. Но встреча выглядит всё более вероятной, поскольку напряжённость между странами начинает снижаться. РФ недавно начала сокращать «массовое, продолжавшееся несколько месяцев, наращивание военной мощи» на восточной границе Украины, и, как ожидается, американский посол вернётся в Москву в ближайшие недели.

Пока неясно, как «стремительное ухудшение здоровья находящегося в тюрьме» Алексея Навального повлияет на планы саммита. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что смерть «лидера российской оппозиции» будет иметь последствия, но он отказался говорить, повлияет ли это на встречу двух президентов.

Примечательно, что, по словам источников CNN, любые потенциальные переговоры Байдена и Путина с глазу на глаз состоятся после встреч президента США с представителями «Большой семёрки» и НАТО. Такой подход соответствует практике Белого дома по координации важных инициатив в области национальной безопасности и внешней политики с ключевыми союзниками и «созданию единого фронта против российской агрессии и провокаций», отмечает телеканал.

Эта политика знаменует собой один из самых значительных изменений по сравнению с предыдущей администрацией. Президент Дональд Трамп ставил под сомнение ценность НАТО и выступал за возвращение РФ в G7. Одновременно с этим он «вставал на сторону» Путина, а не разведывательного сообщества США по таким ключевым вопросам национальной безопасности, как вмешательство в выборы и взлом.

Трамп также «постоянно не решался наказать Россию». В то же время Байден за первые 100 дней своего пребывания в должности ввёл два новых раунда санкций в отношении Москвы и выслал из США почти дюжину российских дипломатов, обращает внимание CNN.