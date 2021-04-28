Киев ослабляет карантин с 1 мая

По его словам, с 1 мая будет восстановлена обычная работа общественного транспорта – пассажиры смогут воспользоваться им без спецпропусков.

В этот же день начнут работать ТРЦ, рынки, ярмарки, спортзалы и заведения общественного питания.

Помимо этого, с 5 мая возобновится работа школ и детских садов.

Как пояснил Кличко, локдаун в столице дал положительные результаты, количество новых случаев коронавируса начало снижаться. При этом мэр отметил, что в Киеве по-прежнему фиксируется много летальных исходов, связанных с COVID-19.

Контекст:В Киеве с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин. Не работают ТРЦ и учреждения культуры, кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.

5 апреля в Киеве начали действовать более жесткие карантинные ограничения. 14 апреля локдаун в украинской столице продлили до 30 апреля.

С начала пандемии в Украине зафиксировано более 2,04 млн случаев коронавируса (за минувшие сутки – 9590), умер 43 391 человек, выздоровели уже более 1,6 млн пациентов. За последние 24 часа выздоровели 20 062 человек, это максимальный показатель в Украине с начала пандемии.

В Киеве количество инфицированных превысило 193 тыс., умерло 4537 человек.

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