Лавров заявил, что в России есть база для аналога SWIFT

По его словам, правительство РФ и Центральный банк должны сделать все, чтобы эта база была надежная и гарантировала независимость и гарантию от ущерба, который может быть нанесен России отключением от SWIFT.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин говорил, что в РФ могут сформировать альтернативную SWIFT систему на новой технологической основе. По его информации, Центробанк создал систему передачи финансовых сообщений из-за риска отключения от SWIFT.

Вице-председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Сандра Калниете 16 апреля заявила, что Россию нужно будет отключить от международной платежной системы SWIFT, если она продолжит агрессию против Украины.

“Что касается отключения России от SWIFT, то это как применение ядерной бомбы”, – подчеркнула она.

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные транзакции без SWIFT невозможны. В марте 2021 года спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в мировой политике “обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада”, поэтому российские власти не исключают вариант отключения России от SWIFT.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. После обострения ситуации на Донбассе в течение 2021 года погибло более 30 украинских военных.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 19 апреля, позже цифру скорректировали до 100 тыс.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался называть точную цифру, но сообщил, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

22 апреля Шойгу сообщил, что “все поставленные цели достигнуты” и с 23 апреля Россия начнет отвод войск в пункты постоянной дислокации. В частности, в Крыму Россия проводила межвидовые военные учения на полигоне Опук в рамках внезапной проверки боеготовности. Более 10 тыс. российских военных, 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения участвовали в активной фазе учения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия все равно должна объяснить Украине и мировому сообществу, зачем стягивала войска к границе.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались. Об этом 28 апреля заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

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