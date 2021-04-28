“Становится лучше с годами”. Мадонна надела топ с голым соском
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“Полнолуние прошлой ночью заставило меня чувствовать себя примерно так”, – написала она.
На одном из снимков певица позирует в ракурсе, с которого видно, что слева на топе изображен голый сосок.
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“Становится лучше с годами”, – заявил подписчик artsy_mike92.
Контекст:Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган. В 1978 году она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру.
В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
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