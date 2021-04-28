“Становится лучше с годами”. Мадонна надела топ с голым соском

“Полнолуние прошлой ночью заставило меня чувствовать себя примерно так”, – написала она.

На одном из снимков певица позирует в ракурсе, с которого видно, что слева на топе изображен голый сосок.

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Публикация от Madonna (@madonna)

“Становится лучше с годами”, – заявил подписчик artsy_mike92.

Контекст:Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган. В 1978 году она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру.

В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

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