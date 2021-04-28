Почему интернет-магазины победили гипермаркеты?

В чем причина популярности интернет-магазинов? Низкие цены, широкий ассортимент, быстрая доставка, акции – все это, конечно, важно. Однако спрос на онлайн товары ежегодно растет еще и потому, что у конечных покупателей в интернете появилась возможность объективного выбора потенциальной покупки, сравнения стоимости и отзывов, фото и рейтинга, скидок и даже истории цены на товар за последний год.

Отзывы, фото и обзоры

Реклама рекламой, но покупателю важно еще до факта передачи денег за товар понять, насколько хороший телевизор, автомобиль, смартфон или кардиган он покупает, не так ли?

Для того чтобы оперировать относительно независимыми мнениями, можно почитать отзывы и комментарии других покупателей, которые получили, а то и опробовали интересующий вас товар. Порой именно развернутый отзыв, написанный ответственным потребителем, склоняет чашу весов в одну из сторон – либо в сторону покупки, либо в сторону поиска другого бренда, модели, поставщика.

Вряд ли нечто подобное вы сможете узнать у консультанта в гипермаркете или просто взяв красивую упаковку товара с витрины в руки.

История цены и сравнение ценников

Еще один критерий успешной покупки – это отсутствие переплат. Сравнить актуальные цены, размер реальных, а не выдуманных скидок и даже то, как менялся ценник в последние месяцы – это важно, если вы заинтересованы в справедливой стоимости.

И еще – адекватная информация о цене, без рекламы и «липовых» скидок позволит понять, сколько стоит та или иная позиция в реальности, в том числе у других поставщиков.

Сделать это можно, как на страницах маркетплейсов (не на всех), так и с помощью независимых сервисов (вроде уже упомянутого aliradar.com).

Как выбрать надежного продавца?

Справедливости ради отметим, что для доступа ко всем преимуществам онлайн шопинга, скидкам и быстрой доставке, каталогу оригинальной продукции, низким ценам и программам лояльности вы можете только в онлайн магазинах, которые заинтересованы в постоянной аудитории клиентов.

Проверить добропорядочность и надежность продавцов также можно на страницах тематических сервисов, которые собирают и актуализируют информацию о том, кто, что, по какой цене продает на онлайн рынке.