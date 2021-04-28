 

Почему интернет-магазины победили гипермаркеты?

28.04.2021, 12:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В чем причина популярности интернет-магазинов? Низкие цены, широкий ассортимент, быстрая доставка, акции – все это, конечно, важно. Однако спрос на онлайн товары ежегодно растет еще и потому, что у конечных покупателей в интернете появилась возможность объективного выбора потенциальной покупки, сравнения стоимости и отзывов, фото и рейтинга, скидок и даже истории цены на товар за последний год.

Отзывы, фото и обзоры

Реклама рекламой, но покупателю важно еще до факта передачи денег за товар понять, насколько хороший телевизор, автомобиль, смартфон или кардиган он покупает, не так ли?

Для того чтобы оперировать относительно независимыми мнениями, можно почитать отзывы и комментарии других покупателей, которые получили, а то и опробовали интересующий вас товар. Порой именно развернутый отзыв, написанный ответственным потребителем, склоняет чашу весов в одну из сторон – либо в сторону покупки, либо в сторону поиска другого бренда, модели, поставщика.

Вряд ли нечто подобное вы сможете узнать у консультанта в гипермаркете или просто взяв красивую упаковку товара с витрины в руки.

История цены и сравнение ценников

Еще один критерий успешной покупки – это отсутствие переплат. Сравнить актуальные цены, размер реальных, а не выдуманных скидок и даже то, как менялся ценник в последние месяцы – это важно, если вы заинтересованы в справедливой стоимости.

И еще – адекватная информация о цене, без рекламы и «липовых» скидок позволит понять, сколько стоит та или иная позиция в реальности, в том числе у других поставщиков.

Сделать это можно, как на страницах маркетплейсов (не на всех), так и с помощью независимых сервисов (вроде уже упомянутого aliradar.com).

Как выбрать надежного продавца?

Справедливости ради отметим, что для доступа ко всем преимуществам онлайн шопинга, скидкам и быстрой доставке, каталогу оригинальной продукции, низким ценам и программам лояльности вы можете только в онлайн магазинах, которые заинтересованы в постоянной аудитории клиентов.

Проверить добропорядочность и надежность продавцов также можно на страницах тематических сервисов, которые собирают и актуализируют информацию о том, кто, что, по какой цене продает на онлайн рынке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.04 / В Москве пенсионерка сбросила с балкона миллион рублей

09.01 / Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков устроился работать на парковку

07.08 / Когда мама не разрешила вечеринку: дочь Елизаветы II выбрала необычный сценарий для празднования 70-летия

28.01 / Белоруссия приостановит поставку морепродуктов в Норвегию в ответ на давление на правительство

07.04 / Был ли Советский Союз идеей опередившей своё время?

15.12 / Скандалы: Автор сказки о Шойгу: он был такой шалунчик!

12.09 / Мнение: Когда президент отказывает в ходатайстве о помиловании…

25.06 / Телеканал “Россия 1” объявил о показе сериала “Березка” с Михаилом Ефремовым и Лидией Вележевой

01.04 / Более 20 миллионов ПЦР-тестов на коронавирус провели в Москве

24.09 / Власти Берлина пригрозили русскоязычной диаспоре депортацией за нежелание учить арабский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика