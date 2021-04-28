Пищевой химик Сергей Белков опроверг опасность красителей для украшения яиц

Многие считают, что красители для украшения яиц на Пасху могут навредить организму. Пищевой химик Сергей Белков опроверг опасность магазинных средств, дав совет по выбору лучших товаров.

С давних пор на Руси было принято украшать на Пасху вареные яйца. Для этого используются как природные краски вроде настоев растений, так и средства, которые можно купить в любом магазине. Однако не все доверяют красителям, опасаясь, что они могут навредить здоровью. Беспочвенными называет подобные страхи пищевой химик-технолог Сергей Белков. С его слов, никакого негативного воздействия на продукт приобретенные в торговых сетях красители не оказывают.

В официальной продаже в РФ может быть только товар, получивший все необходимые сертификаты и другие документы от регуляторных ведомств. Такие краски можно применять даже для яиц, очищенных от скорлупы. Между тем, обычные краски, которые некоторые россияне применяют для украшения, могут быть действительно вредны. Белков не советует применять их, а также маркеры или фломастеры для разрисовки яиц.

Красящие вещества в подобных товарах не предназначены для использования с пищевыми продуктами. Поэтому, как пишет «Ньюинформ», проникая в белок яйца и пропитывая его, они могут сделать такую «писанку» непригодной к употреблению. Соблюдать осторожность следует и при окрашивании скорлупы растительными красками. Некоторые вещества в травах или цветах могут быть ядовитыми, и применять их разрешено только для тканей.

Источник: newinform.com