Отказ от пяти привычек увеличит продолжительность жизни

Медики рассказали, что отказ от пяти привычек поможет продлить жизнь. По их словам, снизится риск возникновения опасных заболеваний.

Прежде всего, стоит отказаться от курения. Данная пагубная привычка способна вызывать наступление преждевременной смерти, она ускоряет процесс старения организма. По словам ученых из США, в среднем курильщики живут на десять лет меньше, нежели те люди, которые не страдают данной привычкой.

Важно не допускать обезвоживания организма. Результаты проведенных исследований подтвердили, что существует взаимосвязь между уровнем гидратации и увеличением продолжительности жизни.

По словам медиков, нельзя употреблять в пищу обработанное мясо. Существует масса доказательств того, что этот продукт провоцирует развитие сердечно-сосудистых болезней и онкологии.

Опасность для здоровья несет сидячий образ жизни. На фоне этого замедляется метаболизм, появляется слабость в мышцах, человек начинает набирать лишние килограммы.

Одним из способов продления жизни является снижение стресса. По словам ученых из Калифорнийского университета, дамы, которые постоянно находятся в данном состоянии, имеют низкий уровень гормона клото. Именно он и ответственен за процесс старения.

Источник: www.express.co.uk