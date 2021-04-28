Ученые: Пребиотические добавки снижают тревогу и улучшают здоровье кишечника

Ученые, которые представляют Университет Суррея, изучили влияние на организм ежедневного употребления пищевых добавок. В процессе исследования были сделаны выводы, что пребиотики улучшают здоровье кишечника и снижают тревогу.

Эксперты изучили состояние здоровья 64 участниц эксперимента, возраст которых был 18-25 лет. У них не было ранее клинического диагноза – повышенная тревожность. Испытуемым давали или суточную норму пребиотических добавок GOS, или плацебо на протяжении месяца. Выяснилось, что у тех, кто получал пребиотики, улучшилось психическое состояние, а также здоровье кишечника по сравнению с представителями контрольной группы.

По словам доктора Катрин Коэн Кадош, с помощь безопасных и простых пищевых добавок можно увеличить количество полезных бактерий в кишечнике. Она уверена, что это серьезный шаг вперед, так как пребиотики способны влиять также на снижение тревожности и общее состояние здоровья молодых женщин. То, что исследователи обнаружили положительные пребиотические эффекты в испытуемой группе, дает надежду на проведение новых исследований по маркерам психического здоровья.

Источник: medikforum.ru