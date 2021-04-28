Цены на отдых на Алтае выросли на фоне «закрытия» Турции

Цены на отдых в Алтайском крае и Республике Алтай на майские праздники подорожал, это вызвано приостановкой авиасообщения с Турцией и повышенным спросом на размещение в регионах, рассказала вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич.

«Цены на отдых на майские праздники действительно выросли. Это связано и с общей тенденцией к росту цен в связи с отменой авиасообщения с Турцией, самого популярного направления у наших граждан, и с повышенным спросом на региональный продукт, который наблюдается уже несколько лет, и прошлогодние весенние ограничения также повлияли на это», – передает РИА «Новости» слова Томашевич.

Собеседница агентства рассказала, что в ряде районов Алтая на майские праздники проданы 100% мест размещения.

«На сегодняшний день, насколько мне известно, ситуация с необоснованным ростом цен на отдых в коллективных средствах размещения обсуждается на уровне Ростуризма, посмотрим, будут ли результаты этого», – отметила Томашевич.

Напомним, РФ решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.