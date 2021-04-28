Жену погибшего рэпера Картрайта признали вменяемой

Обвиняемую в убийстве мужа – рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) – Марину Кохал признали вменяемой по результатам судебной медицинской психолого-психиатрической экспертизы, сообщил ее адвокат Сергей Лукьянов.

«Да, признана вменяемой, но психические отклонения есть», – цитирует Лукьянова РИА «Новости».

Смольнинский райсуд в среду должен провести заседание по продлению меры пресечения Кохал, она сейчас находится в СИЗО.

В августе суд Санкт-Петербурга арестовал Марину Кохал, подозреваемую в убийстве музыканта Энди Картрайта. По словам Кохал, она решила расчленить тело супруга, так как предположила смерть Картрайта от передозировки запрещенными препаратами. При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера. Женщине предъявлено обвинение в убийстве, вину она не признает.

Адвокат Кохал рассказала, сколько времени женщина расчленяла тело мужа. По версии следствия, Картрайт мог быть убит женой из-за того, что планировал развестись.