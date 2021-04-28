 

Россия объявила о высылке дипломатов Латвии, Литвы, Эстонии и Словакии

28.04.2021, 12:10, Новости дня
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МИД РФ объявил о выдворении двоих сотрудников посольства Литвы, по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии, а также троих сотрудников посольства Словакии.

«В МИД РФ были вызваны посол Латвии Марис Риекстиньш, посол Литвы Эйтвидас Баярунас и временный поверенный в делах Эстонии Пирет Рейнтамм Бенно. Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах. Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Основываясь на принципе взаимности, РФ потребовала, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули территорию Российской Федерации в семидневный срок.

Кроме того, в МИД РФ был вызван посол Словацкой Республики Лубомир Регак. Ему также заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением словацкой стороной persona non grata троих сотрудников посольства РФ в Братиславе «по абсурдному и надуманному обвинению в противоправной деятельности».

«Решение словацких властей проявить ложную солидарность с Чехией в ее провокационной антироссийской кампании наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству. … В качестве ответной меры три сотрудника посольства Словакии в Москве объявляются persona non grata», – указали в МИД.

Словацкие дипломаты должны покинуть территорию РФ до конца 5 мая.

Во вторник сообщалось, что МИД России вызвал послов прибалтийских стран и Словакии после того, как на прошлой неделе власти Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Кроме того, Братислава объявила о высылке троих россиян 22 апреля.



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