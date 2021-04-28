Американцы впервые создали перерабатываемую электронику

Старая электроника также угрожает экологии Земли. Проблема в том, что микросхемы и прочие компоненты не всегда можно перерабатывать, а потому они скапливаются на свалках.

Однако специалисты из Соединенных Штатов решили исправить ситуацию. Они создали первую в мире печатную электронику, которую можно перерабатывать неограниченное количество раз. Ваш смартфон после того, как попадет в утили, может стать сырьем для изготовления нового гаджета.

Самым сложным для переработки всегда был транзистор, говорят специалисты. Но и он превратился в легко утилизируемый продукт. Секрет в материалах, из которого печатают эту деталь, поясняют эксперты. Иногда ведь кремний можно заменить углеродом, с которым работать проще.