В пустыне Калахари найдены самые древние следы человеческой деятельности

Примитивные, но очень древние каменные орудия труда отыскала группа ученых из израильского университета HU. Археологи работали вместе со своими коллегами из Канады, проводя раскопки в знаменитой пещере Вандерверк, расположенной в африканской пустыне Калахари.

По предварительным данным, артефактам уже примерно 1 млн 800 тыс. лет! Если предположение подтвердится, дату начала каменного века придется перенести на более ранний период, говорят специалисты.

Вообще-то данную пещеру в научном мире принято считать чуть ли ни первой, в которой зародилась человеческая цивилизация. Ученые часто проводят здесь раскопки и постоянно находят артефакты, позволяющие сделать новые открытия.