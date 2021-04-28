В пустыне Калахари найдены самые древние следы человеческой деятельности
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Примитивные, но очень древние каменные орудия труда отыскала группа ученых из израильского университета HU. Археологи работали вместе со своими коллегами из Канады, проводя раскопки в знаменитой пещере Вандерверк, расположенной в африканской пустыне Калахари.
По предварительным данным, артефактам уже примерно 1 млн 800 тыс. лет! Если предположение подтвердится, дату начала каменного века придется перенести на более ранний период, говорят специалисты.
Вообще-то данную пещеру в научном мире принято считать чуть ли ни первой, в которой зародилась человеческая цивилизация. Ученые часто проводят здесь раскопки и постоянно находят артефакты, позволяющие сделать новые открытия.
Смотреть комментарии → Комментариев нет