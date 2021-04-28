 

В пустыне Калахари найдены самые древние следы человеческой деятельности

28.04.2021, 12:06, Новости дня
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Примитивные, но очень древние каменные орудия труда отыскала группа ученых из израильского университета HU. Археологи работали вместе со своими коллегами из Канады, проводя раскопки в знаменитой пещере Вандерверк, расположенной в африканской пустыне Калахари.

По предварительным данным, артефактам уже примерно 1 млн 800 тыс. лет! Если предположение подтвердится, дату начала каменного века придется перенести на более ранний период, говорят специалисты.

Вообще-то данную пещеру в научном мире принято считать чуть ли ни первой, в которой зародилась человеческая цивилизация. Ученые часто проводят здесь раскопки и постоянно находят артефакты, позволяющие сделать новые открытия.



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