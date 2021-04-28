 

Центробанк будет лишать лицензии банки, предоставляющие кредит на покупку игровых приставок

28.04.2021, 11:56, Разное
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Руководство Центробанка сообщило об ограничении кредитных предложений для граждан, разрешённых отечественным банкам и организациям.

В частности, финансовым учреждениям запретят выдавать займы с целью приобретения игровых приставок и прочих аксессуаров, не являющихся предметами жизненной необходимости.

В Центробанке добавили, что все факты выдачи таких кредитов будут внимательно отслеживаться, а к банкам, осуществляющим транзакции, применяться меры финансового характера, вплоть до прекращения лицензии.

– Покупка PS5, я думаю, плохой повод взять кредит. На неё можно накопить, но даже сама целесообразность её приобретения оставляет вопросы. На PS5 нет игр, которые не идут на PS4. Консоли – это необоснованный оверпрайс. Я лично рекомендую стать нормальным пекабоярином и покупать игры на торрентах, – отметила председатель ЦБ.

Ранее стало известно о закупке финансовым регулятором игровых приставок Sony PlayStation 5 на сумму 800 млн рублей в надежде на их скорое удорожание и перепродажу. Деньги от операции в руководстве Центробанка рассчитывали использовать для укрепления курса национальной валюты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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