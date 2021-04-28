 

Мнение: Человечность

28.04.2021, 11:38, Разное
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Два, казалось бы, не связанных между собой события. Суд прекратил уголовное дело по факту убийства СОБРом жителя Екатеринбурга, застреленного в собственной квартире по подозрению в краже рулона обоев из магазина. Украл он обои или нет – дело темное, но застрелили его на самом деле. Дома, на глазах у семьи. И, понятно, убийца оправдан.

Второй момент – вчера на суд притащили буквально на носилках бывшего министра Абызова, которого судят за хищения скольких там миллиардов рублей. Абызов на момент втаскивания в помещение для дачи показаний выглядел тяжело больным и не был в состоянии даже сидеть. Но это никак не помещало его загрузить на носилки и буквально вволочь на допрос.

Отношение к людям – вот что объединяет эти события. В России человек – пыль. Неважно, свой он для системы, бывший свой или вообще представитель податного сословия. Прав нет ни у кого. Ни на что. На жизнь в том числе. Это бесчеловечное отношение – клеймо, которое нужно будет как-то вытравлять.

Когда археологи находят скелеты древних людей, то на некоторых есть следы сросшихся переломов нижних конечностей. Это позволяет абсолютно точно считать, что перед археологами именно люди.

В животном мире шансов выжить у любого живого существа с такими травмами нет. Оно умрет или от голода, или от зубов хищника. То, что перелом был вылечен, говорит о появлении такого совершенно человеческого чувства – сострадания. Мы называем его иначе человечностью. Кто-то должен был в течение процесса выздоровления кормить и защищать больного человека, и никакое животное на это не способно. По сросшемуся перелому нижних конечностей можно маркировать возникновение именно человеческой цивилизации.

Я это к тому, что кремлевская шпана в смысле человечности – просто животные. Им недоступно понимание даже уровня кроманьонца. Это банальные нелюди. И иначе назвать их нельзя.

Источник: Эль Мюрид



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