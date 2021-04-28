Мнение: Польские шашки
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Поляки и матч на первенство мира по шашкам.
Ссылаясь на решение WADA, польские дебилы прямо во время партии (!) отодрал от столика флажок российской шашистки, а также убрал флажок России со стола.
Разумеется, ничего не мешало сделать это заранее, до партии, которая, тем более, партия была не первой и российская шашистка как играла, так и могла играть под российским флагом. Но в рамках удовлетворения комплекса неполноценности, решили это сделать демонстративно, под камеру.
Ну и само собой нельзя не отметить продолжающиеся последствия "спортивной нейтральности". Хотя казалось бы, где шашки, а где допинг…
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Источник: Colonel Cassad
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