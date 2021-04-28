Sky News – «следующие недели будут адом» — индийские врачи предупредили о дальнейшем ухудшении ситуации с коронавирусом

Сейчас в Индии критическая ситуация с коронавирусом: власти пытаются предотвратить панику, больницы переполнены и повсюду стоит острая нехватка кислорода, который на фоне дефицита сильно вырос в цене. Тем не менее, как передаёт Sky News, врачи из Нью-Дели ожидают, что дальше станет ещё хуже, и прогнозируют, что «следующие две недели будут адом».



Reuters

Из-за вспышки коронавируса больницы в Индии уже переполнены, однако врачи из Нью-Дели предупреждают, что ситуация может ухудшиться, пишет Sky News.

«Трудно представить, куда уж хуже, когда жители страны просят воздуха на улице, люди теряют сознание и умирают на порогах больниц, а управленцы рассказывают, что кислород сейчас сравни золоту», — добавляет канал.

И тем не менее, пока индийские власти пытаются предотвратить панику, а зарубежные партнёры собирают рейсы с гуманитарной помощью, врачи на передовой прогнозируют, что впереди их ждут страшные две недели.

«Ситуация сейчас критическая. Пандемия на данный момент у нас в худшей стадии из всех, что нам доводилось наблюдать. Следующие две недели для нас будут адом», — поделился с британскими журналистами доктор больницы Aakash Healthcare Super Speciality Hospital в Нью-Дели Шаранг Сачдев. Он провёл команду Sky News в реанимацию, которая в обычное время рассчитана максимум на трёх пациентов, — сейчас там лежат по семь-восемь человек.

Медперсоналу приходится выходить по несколько смен подряд. У некоторых в тех же больницах, где они работают, лежат родственники с COVID-19. «У нас даже нет времени на то, чтобы их навестить», — рассказывает доктор Садчев. Медики в изнеможении — физическом и эмоциональном, и многие в гневе.

Глава больницы Ашиш Чаудхри говорит, что он просыпается по несколько раз за ночь, чтобы проверить запасы кислорода и найти новые источники поставок. Приходится закупаться и на чёрном рынке. Если раньше кислород продавался в среднем по 20—22 рупии за килограмм, то сейчас цена выросла до 50. «Инъекции ремдесивира обычно стоят порядка четырёх, даже двух тысяч рупий. Люди их покупают за 40 тысяч. Такого не должно быть», — возмущается Чаудхри.

«Но они выпрашивают, выменивают и покупают, что могут, чтобы сохранить жизни своим пациентам, и делают всё, что в их силах, чтобы помочь им дышать», — пишет Sky News. Чтобы принять больше людей, больница на своей территории разбила палаточный городок. Здесь тоже множество больных, и большинству нужен кислород.

Один из пациентов, профессор Пиуш Кант Дикшит, признался журналистам, что боится, что из-за общего дефицита ему больше не будут подавать кислород. «Иногда он работает, — считает Дикшит, показывая на стоящий рядом кислородный баллон. — А иногда вот тот другой заканчивается, и они снижают уровень кислорода, хотя он нужен. Его должно быть больше. Так что это проблема».

Тем временем страна продолжает бить глобальные рекорды по росту числа заражений в день, отмечает канал. Сейчас Индия занимает второе место в мире по активным случаям и четвёртое — по смертности от COVID-19. При этом некоторые опасаются, что число умерших может быть ещё больше официальной статистики.

«Никогда не видел столько смертей в нашем отделении интенсивной терапии. Меня где-то по 50 раз в день вызывают, просят лекарства, койки, кислородные баллоны… но у нас нет ничего незанятого, и пациенты умирают», — говорит врач отделения интенсивной терапии Пиуш Гирдар.