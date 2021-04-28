 

“Прямо очень эффективно”. Могилевская рассказала о диете, которую полюбила

28.04.2021, 11:28, Новости дня
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“Я перепробовала множество диет и очень полюбила интервальное голодание. Оно прямо очень эффективно. Основная фишка, что прием пищи чередуется с периодами голодания по определенным интервалам времени. Эта диета хорошо способствует обмену веществ и снижению веса. Мой вариант – отказ от пищи на 16 часов, и 8 часов, когда есть можно”, – заявила артистка.

По словам Могилевской, в течение восьми часов она питается кашами, овощами, фруктами, орехами и зеленью. 

“Завтрак – чиа с ягодами и гречневым молоком, обед – овощное рагу и салат с горчично-медовым соусом или вегетарианский борщ, ужин – салат с бобовыми и орехами”, – описала она свой ежедневный рацион.

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Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Контекст:Могилевская – певица, актриса, телеведущая, продюсер.
Ее первый альбом “Ла-ла-ла” вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. 
В 2018 году Могилевская в соавторстве с украинским диетологом Натальей Самойленко написала книгу “Худеем вместе”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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