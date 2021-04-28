В Индии пятизвездочный отель Ashoka решили превратить в госпиталь для судей, больных COVID-19

Правительство Дели получило запрос от Верховного суда города с просьбой зарезервировать номера в гостинице для судей из-за стремительного роста случаев коронавируса. Управлять центром по уходу за больными в отеле Ashoka будет больница Primus Hospital элитного района Дели Чанакьяпури. Врачи, медсестры и другой медицинский персонал этой больницы также разместят в этом отеле, но за их счет, уточнило издание.

По сведениям Reuters, такое решение вызвало возмущение жителей столицы, ведь сотням людей в больницах не хватает мест и кислорода. Суд отрицает просьбу о госпитализации судей в отеле Ashoka и обещает отменить приказ, если местные власти сами его не изменят, отметило агентство.

Комментарий Верховного суда Дели последовал после общественной критики. Юрист и представитель оппозиционной партии Джейвир Шергилл заявил, что решение властей противоречит праву на равенство, закрепленному в конституции Индии, поэтому суд должен отменить обращение.

Один из источников в правительстве Дели сказал Reuters, что в главном государственном Всеиндийском институте медицинских наук всегда отводились номера для видных общественных деятелей, в том числе для судей Верховного суда.

Столица Индия является одним из наиболее пострадавших городов во время второй вспышки заболеваемости COVID-19 в стране. Как сообщило Reuters, каждый третий в Дели получает положительный результат после тестирования на заражение коронавирусом. В Дели сообщают об одной смерти от COVID-19 каждые четыре минуты, привело статистику агентство.

Контекст:Индия 12 апреля сменила Бразилию на второй позиции по числу случаев COVID-19 в мире. По данным министерства здравоохранения Индии, на 28 апреля в стране подтвердили почти 18 млн случаев COVID-19, причем за последние сутки прирост составил более 360 тыс. Умерло от COVID-19 в стране 201 тыс. больных.

В середине апреля в Индии за четыре дня подтвердили миллион новых случаев COVID-19. 23 апреля страна установила мировой рекорд по количеству заболеваний за сутки – почти 315 тыс.

Ухудшение ситуации с эпидемией в Индии стало причиной задержки экспорта из страны вакцин против коронавируса, изготовленных Serum Institute of India (там делают препарат компании AstraZeneca Covishield, которым прививают и украинцев). Исполнительный директор компании Адар Пунавалла говорил, что компания предпочла временно сделать Индию приоритетом для поставок вакцины.

Свою помощь в преодолении эпидемии Индии уже предложили США и Евросоюз.

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