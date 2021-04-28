 

В Португалии отменят введенное из-за пандемии коронавируса чрезвычайное положение

28.04.2021, 11:28, Новости дня
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Президент добавил, что без колебаний введет новое чрезвычайное положение, если ситуация с COVID-19 в стране ухудшится.

26 апреля в Португалии не было зафиксировано ни одного летального случая от COVID-19 впервые с 3 августа 2020 года.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, в Португалии с начала пандемии подтвердили более 834,9 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 16,97 тыс. человек умерли, около 794,2 тыс. – выздоровели.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Президент Португалии 18 марта объявил в стране чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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