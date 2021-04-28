“Получила вторую дозу”. Уоттс вакцинировалась от коронавируса

“Люблю уколы, науку и свою футболку. Получила вторую дозу”, – подписала снимок актриса.

Она не уточнила, где и какой вакциной ее прививали.

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Публикация от Naomi Watts (@naomiwatts)

Контекст:Вакцинация от COVID-19 началась в конце 2020 года. С тех пор кампании по иммунизации стартовали в 172 странах, сделано уже более 1,06 млрд прививок, сообщает Bloomberg.

Больше всего прививок сделали в США – ввели 232 млн доз вакцин.

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