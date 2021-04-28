 

“Получила вторую дозу”. Уоттс вакцинировалась от коронавируса

28.04.2021, 11:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Люблю уколы, науку и свою футболку. Получила вторую дозу”, – подписала снимок актриса.

Она не уточнила, где и какой вакциной ее прививали. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Naomi Watts (@naomiwatts)

Контекст:Вакцинация от COVID-19 началась в конце 2020 года. С тех пор кампании по иммунизации стартовали в 172 странах, сделано уже более 1,06 млрд прививок, сообщает Bloomberg.
Больше всего прививок сделали в США – ввели 232 млн доз вакцин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.09 / В тизере Volkswagen рассекретил некоторые характеристики об ID.4

29.06 / Дуда опередил соперника по президентским выборам, но это ещё не победа

07.10 / Путин получил из-за рубежа множество поздравлений с днем рождения

13.08 / Главред белорусского Telegram-канала NEXTA Протасевич: Путин – международный террорист и военный преступник. Крым – это Украина

07.03 / «Северный поток – 2» – крупнейшая дилемма Меркель

15.03 / Китай ответил на национализацию Украиной «Мотор Сич» делегацией в Крым

25.09 / В российских кинотеатрах запретят запирать двери во время сеансов

30.11 / Московская биржа открылась снижением

14.08 / Штаб Тихановской отказался признавать данные ЦИК о победе Лукашенко

08.11 / Убийство в Кривом Роге. Подозреваемому сообщили о подозрении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика