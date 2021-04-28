В Одессе оборвался лифт с полицейскими и понятыми. Восемь человек – в больнице

Подъемник упал в лифтовую шахту на глубину около семи метров. Спасатели открыли двери лифта и освободили восьмерых мужчин в возрасте от 20-ти до 30 лет.

По информации “Думской”, в лифте были сотрудники полиции, прибывшие для проведения следственных действий, и понятые. ЧП произошло в доме ОСМД “Академгородок”.

“Двоих пострадавших доставили в больницу в шоковом состоянии”, – написало издание.

В полиции сообщили, что все люди, которые находились в лифте во время аварии, доставлены в больницу, где проходят обследование.

Причины аварии пока не называются. Правоохранители открыли производство по ч.1 ст. 275 (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

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