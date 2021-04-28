Мнение: Почему в ЮАР не любят и чёрных фермеров тоже

Форбс высмеивает белых фермеров, которых сейчас в ЮАР грабят и убивают негры. Дескать, у белых 72% земли, тогда как они, — клятые потомки колонизаторов, конспирологи, белые супрематисты — составляют всего лишь 8% от населения. А убивают фермеров мало, всего лишь 50 человек в 2019 году, не о чем и говорить. Цитирую характерный фрагмент:

https://www.forbes.ru/forbeslife/423043-strah-i-nenavist-v-yuar-kak-belye-afrikanery-poverili-v-prorochestvo-o-genocide-i

Колониализм отнял у чернокожих жителей ЮАР право на землю и ее покупку — они лишь работают на фермах белых владельцев за минимальную зарплату. Реформа, по мнению правительства, должна уменьшить уровень неравенства и дать возможность коренным жителям страны укрепить свое финансовое положение. Но самые серьезные опасения вызывают даже не поправки в конституцию, а экспроприация земли без компенсации. Это подразумевает, что государство не выплатит деньги за изъятую землю нынешним владельцам — белым фермерам, чьи предки поселились в стране в конце XVIII века.

Многие полагают, будто главная проблема ЮАР — это чёрный расизм по отношению к белым. Это верно, но чёрный расизм — далеко не главная часть проблемы. Действительно, «угнетённые массы» недолюбливают белых, однако ненавидят по-настоящему они не белых, а богатых. Цитирую из поста блогера, который побывал в ЮАР и поговорил с белыми бурами:

https://zen.yandex.ru/media/ultramaretour/okazalos-chto-fermery-v-iuar-bury-imeiut-moscnuiu-chernokojuiu-podderjku-607ec604282bcb2b130e460e

— Когда закончился апартеид, много приняли новых законов. Некоторые из них отвратительные, а другие довольно правильные. Например, мне вполне импонирует закон, в результате которого новое правительство заключили контракты на свободную землю с фермерами. То есть они раздали землю новым фермерам. Посмотреть, что получится. Фермеры были все чернокожие, естественно. Как думаешь, что получилось?

— Они просто забросили землю, да и всё, как было в Зимбабве, — уверенно заявил я.

— А вот они нет. Эти парни работали как сумасшедшие, чтобы получить с земли прибыль. Ты даже не представляешь. Я совершенно искренне уважаю абсолютно каждого из них. Они работали как черти из ада. И сейчас правительство говорит о том, чтобы забрать землю без компенсации. Я знаю почти каждого из этих черных фермеров, и мы все на одной стороне, мы поднимемся как один и будет война, где будут не только белые. Эти парни готовы прибить любого, кто покусится теперь на эту землю. Они из пустого участка сделали плодородные земли и сейчас ни за что не отдадут ни одного миллиметра. У каждого из них оружия на ферме больше, чем в целой армии США. И если я, например, закрою глаза на то, что кто-то тащит мешок картошки, то чёрный фермер не простит своему собрату такое никогда.

Разбирать всерьёз претензии Форбса к колонизаторам, вспоминать о том, что и чёрная часть населения ЮАР приехала сюда из других регионов — это значит опускаться до американского расизма, судить о людях по их происхождению, как принято сейчас в США.

Важна идеология, которой руководствуется правящая партия ЮАР. Эта партия называется АНК, Африканский национальный конгресс. Она входит в Социалистический интернационал, определяет себя как «дисциплинированная левая сила». СССР поддерживал АНК, тренировал и вооружал его боевиков с 1960-х годов. Одним из президентов партии был известный каждому советскому школьнику Нельсон Мандела:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Африканский_национальный_конгресс

Вот что пишут про текущее состояние дел сами жители ЮАР:

https://9gag.com/gag/a3EGggr

Здесь южноафриканец. Могу подтвердить, что это правда, что этой страной правит АНК, расистские преступники, грабящие миллиарды у своего собственного народа, которые вынуждены жить в городах и страдать от нищеты, что приводит к частым насильственным протестам. Каждый государственный бизнес находится в неуправляемом беспорядке, утопая в долгах. Другие чернокожие политики из левых партий EFF и BLF открыто потворствуют геноциду белых, в результате чего грубые нападения на фермы против белых фермеров происходят ежедневно. Уровень преступности и убийств в Йоханнесбурге, откуда я родом, делает его одним из самых опасных городов в мире. Печальный.

Как южноафриканец, я также могу подтвердить, что левые СМИ в Америке пытаются скрыть это. В Южной Африке также буквально есть “Министерство пропаганды”, которое контролирует все средства массовой информации в Южной Африке. Другие примеры стран, в которых это было, —такие страны, как нацистская Германия в прошлом.

Как верно заметил Владимир Ленин, «ненависть… есть основа всякого социалистического и коммунистического движения». Более конкретно речь идёт о ненависти «представителя угнетенных и эксплуатируемых масс». Логика у всех левых движений строится по такой схеме: «я плохо живу, так как меня угнетают и эксплуатируют богатые враги». К примеру, в Российской Империи такими врагами были дворяне, потом, после 1917 года — кулаки. В ЮАР кастинг на роль врагов выиграли белые, однако это ещё не делает избирателя АНК классическим расистом. Избиратель АНК хочет не изгнать белых за пределы ЮАР, а забрать у них собственность, чтобы «вернуть награбленное».

В психологии это называется «локус контроля». Если человек думает, что его беды — следствие злых козней враждебных сил, у него внешний локус контроля. Если человек думает, что его беды — следствие его собственного неправильного поведения, у него внутренний локус контроля.

Социалисты опираются на людей с внешним локусом контроля: на тех, кто думает, что от него ничего не зависит, и что его маленькая зарплата — следствие жадности белых фермеров, еврейских олигархов, жадных капиталистов, подставить нужное. Консерваторы-капиталисты опираются на людей с внутренним локусом контроля: на тех, кто уверен, что всего можно достичь при помощи упорного труда.

Понятно, что ошибаются и те, и те. Наша судьба зависит от нас, но только частично. Никакого равенства нет: сыну тракториста из глухого села объективно сложнее стать обеспеченным человеком, нежели сыну депутата Московской городской думы. Вместе с тем «сложнее» не значит «невозможно». Простой парнишка не может надеяться стать, например, чемпионом России по боксу — тут нужна и правильная генетика, и талант, и хороший тренер, и удачное стечение обстоятельств. Однако подняться вверх по социальной лестнице он может с гарантией близкой к 100% — если только приложит для этого весьма умеренные усилия.

Так вот, хоть в реальности наша судьба зависит и от нас, и от нашего окружения, однако исследования показывают, что неизмеримо большего успеха в жизни добиваются люди с внутренним локусом контроля, то есть те, кто берёт на себя ответственность за свои успехи и неудачи. То же самое верно и для государств. Капитализм пропагандирует внутренний локус контроля: усердно работай, хорошо учись и сберегай накопленное, тогда ты осуществишь свою мечту. Социализм продвигает внешний локус контроля: от тебя ничего не зависит, твоё окружение полностью определяют твою судьбу.

Во что эта разница в идеологиях выливается на практике, мы видим хотя бы на примере ЮАР. Избиратель АНК полагает, что он беден вовсе не потому, что он плохо работает, живёт в окружении бандитов или пьёт горькую. Он беден, так как «белые фермеры всё украли». Понятно, что с таким настроем избиратель АНК может своей стране только навредить.

Возможно, сейчас кто-нибудь укажет на скандинавский социализм, в котором трудолюбивых людей обдирают налогами, и который несмотря на это стал яркой витриной западного мира. Действительно, Скандинавия — очень интересный кейс. Однако обсудить его, пожалуй, стоит уже в отдельном посте.