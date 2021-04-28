 

Россиянам хотят давать скидку на строительство деревянных домов

28.04.2021, 11:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство промышленности и торговли России предложило предоставлять россиянам скидку в размере 10% на материалы для строительства деревянных домов. При этом государство компенсирует производителям недополученную прибыль.

Согласно инициативе Минпромторга, скидка будет распространяться на домокомплекты стоимостью не более 3,5 миллиона рублей. Компенсировать расходы будут только российским производителям при условии, что они подтвердят предоставление скидки покупателю, сообщает Ura.ru.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.12 / Джонни Депп начнет новое судебное разбирательство против Эмбер Херд

01.10 / Мир полон странных загадок, и тому подтверждение – карта Урбано Монте

14.01 / Ученые предлагают заражать волонтеров коронавирусом для испытания вакцины

29.08 / «Обменяли на стекляшки»

03.08 / В Тульской области мужчина 4 месяца прятал на кухне труп убитого приятеля

10.02 / Скандалы: «Не трещите языками»

14.08 / Эндокринолог Анастасия Артюшенко назвала симптомы гормональных нарушений

26.10 / Мишустин: Правительство увеличит поддержку сельской ипотеки

24.02 / Мнение: Ставленники Москвы

21.08 / Мнение: Омским врачам пришлось ходить по минному полю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика