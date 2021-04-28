Оксана Самойлова рассказала, благодаря чему добилась успеха

Недавно Оксана Самойлова отпраздновала свое 33-летие. Модель может похвастаться любящим супругом, многодетной семьей и прибыльным бизнесом. Она решила ответить подписчикам, благодаря чему смогла добиться такого успеха.

Предыдущий год выдался для Оксаны Самойловой сложным. Модель собиралась подавать на развод с Джиганом, но решила его простить. Она объяснила фолловерам, что после десяти лет совместной жизни осознала: люди не меняются. Поэтому нужно признаться себе, готов ли человек прожить с партнером и его недостатками всю жизнь. Когда ответ положительный, то все конфликты и разногласия становятся не такими уж и острыми.

Оксана Самойлова нашла в себе силы и простила рэпера Джигана за его измены и чрезмерное увлечение вредными привычками. Теперь ее супруг посещает мероприятия только в компании жены, а также часто ходит на детские праздники. По мнению поклонников, он кардинально изменился.

По поводу воспитания детей модель призналась, что старается ко всем возникшим проблемам подходить индивидуально. Например, старшей дочери достаточно ее интонации и взгляда, чтобы понять, что не так. Среднюю наследницу приходится наказывать, так как у нее слишком бойкий характер, а с младшей – ведут себя сдержаннее, ведь она слишком ранимая.

Успешный бизнес Оксана Самойлова построила благодаря тому, что занимается любимым делом и прекрасно понимает интересы женщин. Используя раскрученный Instagram, многодетная мать продает одежду и косметику. Супруга Джигана призналась, что всегда готова выслушать конструктивную критику, чтобы улучшить свои продукты.