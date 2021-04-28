 

Анонсировано производство «Спутника V» в Мексике

28.04.2021, 11:16, Новости дня
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Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Мексике начнется в мае, сообщается в аккаунте российской вакцины в Twitter.

«Спутник V» спасает жизни мексиканцев и показывает отличные результаты с точки зрения безопасности и эффективности. Производство (вакцины) в Мексике начнется уже в мае», – говорится в публикации.

Там же отмечается, что более 1 млн человек в Мексике уже вакцинированы «Спутником V».

«Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).



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