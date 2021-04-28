Роспотребнадзор рассказал о заразности новых штаммов коронавируса

Роспотребнадзор фиксирует большее количество контактов у заразившихся новыми штаммами коронавируса SARS-CoV-2 по сравнению с носителями стандартных вариантов патогена, сообщила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, «при обычном референт-штамме» на одного инфицированного приходятся примерно четыре контактных, а при мутировавших – в среднем по 23, передает РИА «Новости».

Известны несколько вариантов коронавируса SARS-CoV-2 – британский, южноафриканский, сибирский штаммы. В апреле внимание эпидемиологов привлек индийский вариант: ВОЗ заявила, что он заразнее ранее известных и устойчив к антителам. Разработчики российской вакцины «Спутник V» заверили, что препарат будет эффективен и против этой разновидности вируса.

Попова отметила, что со вторника всех пассажиров, прилетающих из Индии, будут тестировать на COVID-19 в аэропорту.

Ранее директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против «индийского» штамма COVID.