 

Убравший флаг РФ со стола шашистки в Польше признал поступок некрасивым

28.04.2021, 11:16, Новости дня
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Экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, убравший российский флаг со стола прямо во время партии за мировую шашечную корону между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Наталией Садовской, рассказал, что действовал по указанию главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольда Баньки, и признал, что «это выглядит некрасиво».

Павлицкий пояснил, что действовал по требованию бывшего министра спорта Польши, а ныне главы ВАДА. «Позвонила женщина от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки, и я получил четкое указание снять российский флаг даже несмотря на то, что партия продолжается», – передает РИА «Новости» слова Павлицкого.

«Это выглядит некрасиво. Я не знал, как Тамара отреагирует, но у нас нет выбора. Как польская сторона мы не сделали ничего плохого. FMJD (Всемирная организация шашек) проспала решение от декабря (когда российские спортсмены были лишены права выступать под своим флагом на крупных мировых турнирах и если сейчас немедленно не предпримем действий, то FMJD будет исключена из ВАДА», – добавил он.

Президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка уже принес извинения. «Прошу прощения за данную ситуацию. Нам сообщили, что мы должны сделать это немедленно во время игры, иначе из ВАДА исключат Международную федерацию шашек. Мы приносим извинения за любые возникшие неудобства», – сказал он.

Ранее во время игры за звание чемпионки мира по международным шашкам между Тамарой Тансыккужиной (Россия) и Наталией Садовска (Польша) со стола убрали российский флаг.



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