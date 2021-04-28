Чем занимается по ночам Лена Миро? – Личное мнение

У меня есть guilty pleasure. Запретный плод, который я обожаю втихаря жрать, если по-русски.



Фото: istockphoto.com

Очень стыдно тратить на это время. Сама себя осуждаю, но никак не могу удержаться. Уж извините.

Перед сном я шарюсь по Инстаграмам наших деревенских селебов и тихонько (а иногда и во весь голос) ржу.

Каких нелепостей там только ни встретишь, каких глупостей ни увидишь, какую только чушь ни прочитаешь!

Особенно доставляют посты на английском языке от наших селебрунов, которых никто в мире не просто не знает, но и знать не хочет.

Вот кому адресованы эти посты? Леонардо Ди Каприо? Бараку Обаме? Стивену Спилбергу?

Девки из публичного дома 2, эскортограмщицы и вусмерть уботексированные жёны с неудачно отпиленными носами, к кому именно вы обращаетесь на своём корявом инглише? Вы всерьёз рассчитываете на то, что там вы будете хоть кому-то интересны?

Не будете, потому что вы — тухлый, позавчерашний колхоз, не то что не идущий в ногу со временем, но шагающий в противоположном направлении.

А эти нелепые надписи на английском в шапке профиля? В вашем случае, они представляют из себя полную, дурацкую, не имеющего никакого смысла кальку с русского.

Помните, как растолстевшая любительница галлюциногенных препаратов читала английский диктант нашим детям?

Я тогда не удержалась и разразилась матерной тирадой. Правда, в отличие от той клуши, на нормальном английском, а не в духе: «Ландын иззы кэпитал ов Грэйт Бритын».

Наши деревенские селебруны до сих пор живут в несуществующей реальности, в которой пропуском в круг успешных людей является сумка определённого бренда, сундук в интерьере с характерными логотипами и поездки на арендованных «Роллс-Ройсах».

Это такой махровый, непроцарапанный колхоз, что даже я теряюсь и не знаю, что и сказать.

В среде нормальных людей статус определяется не посиделками на дорогом сундуке, а уровнем образования, общей продвинутостью, тем, как вы общаетесь, с кем, на каких языках, насколько легко.

Продвинутый, успешный человек сегодня немыслим без свободного английского. Это — аксиома, прописная истина, закон жизни.

Английский нужно знать. Его нужно учить и делать это сразу правильно, а не то получится, как у той клуши с диктаном: «Машрумз а зы инфьюжн». Рука — твою мать! — лицо.

Возникает вопрос: где учат правильному английскому?

В ALIBRA SCHOOL, например.

Сейчас жизнь, вроде бы, возвращается в нормальное русло. Я думала, что пандемия уже никогда не пройдёт, но, в очередной раз убедилась, Соломон со своим «всё проходит» был прав.

Так что если хотите учить правильный английский, то сейчас это — не проблема.

Любите учиться в классе? Приходите! Нравится дома, на диване? Тоже можно: учитесь онлайн! Всё зависит от психотипа человека: кому-то нужна компания в учёбе, а кто-то лучше учится в одиночестве.

Эксперты из ALIBRA SCHOOL подберут курс, который подходит именно вам: и по психотипу, и по уровню знания английского, и по количеству времени, которое вы готовы тратить на изучения языка.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую! Тем более, что сейчас (до 30 апреля) идёт горячая неделя перед майскими — курс можно купить со скидкой до 50%!

А что для вас является обязательной характеристикой успешного, продвинутого человека? Себя к таковым относите?

—