Кто возраст пенсии понизит и чуточку ее приблизит?

Два года назад наши власть имущие не побоялись предстать неучами перед терпеливым народом. А что, им не привыкать. Подумаешь, обвинят в том, что считать не умеют! Сразу поди не решатся вынести наглую ложь на суд общественности, а всякая мысля, коя приходит опосля, никакой роли играть не будет.

Такие аль не такие размышления подвигли чинуш на обман населения нашей бескрайней, «за давностию лет» угадать трудно, да и бесперспективное это дело. Однако ж в преддверии скорых перевыборов депутат Госдумы Сергей Миронов счел тему пенсионного возраста весьма своевременной. А потому решил он наконец, что необходимо раскрыть схему обмана граждан страны, столь «удачно» примененную для воплощения в жизнь очередного витка пенсионной реформы.

Будучи лидером партии «Справедливая Россия — За правду», которая внесла в Госдуму законопроект о снижении пенсионного возраста, Миронов заявил, что перед его повышением чиновники, мягко выражаясь, вешали нам всем на уши лапшу. Обосновывали они такую острую необходимость грядущим увеличением количества пенсионеров и, соответственно, уменьшением работающего населения. По мнению депутата, следует вернуть прежний возраст ухода на пенсию: женщинам — 55, а мужчинам — 60 лет.

Ранее Минэкономразвития опубликовал интересный прогноз. В нем утверждалось, что в России число трудоспособных граждан будет год от года возрастать: если в 2020 оно составляло 82,3 млн, то в 2024 вырастет до 83,5 млн. При этом пенсионеров в стране будет все меньше: в 2020 их было 36,8 млн, а в 2024 — всего 34,4 млн.

Об этом нам поведало «Федеральное агентство новостей». Министерство же, не иначе как в угоду зачинщикам проведенного повышения пенсионного возраста, связывает эти результаты с успехами реформы, тогда как Миронов разоблачает чиновничий обман в собственном telegram-канале:

«Никакой сенсации в этих данных нет. В 2018 году, когда готовилась пенсионная реформа, официальные прогнозы рисовали ту же картину. И мы тогда же указывали, что чиновники, либеральные эксперты нагло обманывают людей. Вспомните, как они в один голос утверждали, что нельзя не повышать пенсионный возраст: мол, работающих все меньше, а пенсионеров все больше».

Ну а нам с вами останется набраться терпения и подождать, сумеют ли наши власти откровенно признать ошибочность пенсионной реформы и отправить на пенсию всех, кто этого заслужил многолетним трудом на благо Отечества. Или для этого должны быть применены другие меры?

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