Траур закончен: Елизавета II провела первую аудиенцию после похорон принца Филиппа

Встреча с послами проходила в формате онлайн-конференции. Подобные “виртуальные” аудиенции королева уже больше года регулярно проводит из-за пандемии коронавируса. Это появление королевы стало первым официальным мероприятием Ее Величества после траура по супругу. Фотографии со встречи пресс-служба Букингемского дворца опубликовала в Instagram. Двухнедельный траур по принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому, объявленный британской короной, теперь официально закончен.

На первое официальное мероприятие после траура Елизавета II надела платье нежно-голубого оттенка с крупным цветочным принтом, а из украшений выбрала жемчужное ожерелье и бриллиантовую брошь. Во время встречи Ее Королевское Величество была исключительно доброжелательна и улыбчива.

Королева Елизавета II

В Лондоне базируется 170 посольств и диппредставительств иностранных государств, и каждый из его послов и атташе удостаивается аудиенции Ее Величества вскоре после того, как заступает на пост. 27 апреля с королевой Великобритании встретились посол Латвийской Республики Ивита Бурмистре и посол Республики Кот-д’Ивуар Сара Аффуэ Амани. Для этого установили видео-связь между Букингемским дворцом, куда прибыли иностранные послы, и Виндзорским замком, где находилась королева. Как того требует протокол, послы “вручили” королеве отзывные грамоты своих предшественников и собственные верительные грамоты в качестве послов, положив их на столик между собой и монитором.

Посол Латвийской Республики Ивита Бурмистре Посол Республики Кот-д’Ивуар Сара Аффуэ Амани

Напомним, что ранее, несмотря на траур, Елизавета уже “выходила на работу”. 13 апреля королева Великобритании приняла участие в церемонии, посвященной выходу на пенсию лорда-камергера Уильяма Пила. Об этом сообщила официальная пресс-служба Букингемского дворца, при этом не публикуя протокольные снимки, как это обычно бывает.

Британская общественность с уважением отнеслась к тому, что Елизавета II вернулась к своим королевским обязанностям спустя всего несколько дней после ухода из жизни своего супруга. Сменивший Уильяма Пила на посту лорда-камергера, бывший глава службы контрразведки MI5 Эндрю Паркер, сразу приступил к своим обязанностям, в число которых также входит организация официальных мероприятий. Именно он руководил подготовкой церемонии прощания с принцем Филиппом.