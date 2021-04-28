 

РФ смогла вывести более половины своего экспорта из долларовой зоны

28.04.2021, 10:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Статистика показывает, что РФ смогла отказаться от доллара более чем в половине от общего объёма своего экспорта за четвёртый квартал прошлого года. В частности, уже более трёх четвертей объёма всей торговли между Россией и Китаем ведётся в евро, отмечает Bloomberg. Центробанк РФ также сократил вложения в казначейские облигации США, увеличив при этом долю своих международных резервов в виде запасов золота и евро, говорится в статье.


Pixabay

Россия стремится к «дедолларизации» своей экономики на фоне ужесточения санкций со стороны Соединённых Штатов — и статистика показывает, что такая политика приносит определённые результаты. Согласно данным Центрального банка России, опубликованным в понедельник, в четвёртом квартале 2020 года доля американского доллара в российском экспорте впервые упала до уровня ниже 50%, пишет Bloomberg. 

Это свидетельствует о том, что в результате многолетней кампании, проводимой с целью сократить «уязвимость» российской экономики в отношении американских активов, Россия смогла в итоге отказаться от доллара более чем в половине своего экспорта, отмечается в статье. При этом доля евро в общем объёме российского экспорта в последнем квартале прошлого года существенно увеличилась.  

Статистика показывает, что такое заметное сокращение использования доллара произошло во многом благодаря активной торговле РФ с Китаем, где более трёх четвертей объема расчётов в настоящее время происходит в евро. Как следует из приведённых данных, доля единой валюты в общем объёме российского экспорта при этом подскочила более чем на 10 процентных пунктов — до 36%, пишет Bloomberg. 

На фоне многократного ужесточения санкций и постоянной угрозы введения новых ограничений РФ приходится искать надёжные способы, позволяющие изолировать её экономику от вмешательства США, поясняется в статье. В рамках этой политики Центробанк РФ также сократил вложения в казначейские облигации США в своих международных резервах, увеличив при этом долю запасов в виде золота и евро, сообщает Bloomberg. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.07 / Во Львовской области частично ослабили карантин

22.07 / Экс-главе “Укравтодора” Новаку в Польше предъявили подозрение в нарушении законов Украины – НАБУ

07.11 / Водитель, сбивший людей на “островке безопасности” в Харькове, был ранее выпущен из СИЗО под залог – Telegram-каналы

26.01 / Audi вывела на испытания лимузин Horch

23.02 / Стало известно, сколько выдерживает видеокарта на майнинге

22.10 / Москва заявила о попытках США перекрыть Ирану международное взаимодействие

27.07 / Эксперт объяснил положительное отношение россиян к Лукашенко

12.02 / Китай запретил вещание британского телеканала BBC World News на своей территории

05.09 / Стивен Сигал приехал в Крым

21.11 / В Украине уже более 600 тыс. случаев COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика