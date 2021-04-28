Колумнист Bloomberg предложил исключить Россию из новых переговоров по иранской ядерной сделке

России не стоит позволять оставаться за столом переговоров по иранской атомной программе, считает колумнист Bloomberg Эли Лэйк. В своей статье он пишет, что недавно просочившаяся в СМИ запись разговоров главы МИД Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа свидетельствует о том, что РФ не заинтересована в заключении иранской ядерной сделки, а значит может навредить новому дипломатическому процессу.



Reuters

Переговоры по иранской атомной программе стали ещё интереснее, пишет журналист Эли Лэйк в своей статье для Bloomberg: по его мнению, если Джо Байден хочет их успеха, то ему следует настоять на исключении из переговорного процесса одного из участников.

Как пишет Лэйк, речь идёт о записи разговора иранского министра иностранных дел Мохаммеда Джавада Зарифа, просочившейся в СМИ. В ней Зариф говорит о том, что его мнение часто не учитывалось иранскими спецслужбами во время выработки ядерной сделки в 2015 году. Таким образом, подтвердились догадки тех, кто считал, что Зариф является лишь представителем, а не противовесом иранских радикалов.

Однако наиболее любопытные моменты записи касаются роли России, пишет Лэйк: Зариф говорил о том, что РФ «прикладывает все усилия» для срыва сделки, поскольку нормализация отношений Ирана с Западом не входит в интересы Москвы. Как пишет автор, это сенсационное признание, учитывая, что РФ входила в число стран, проводивших переговоры по заключению ядерной сделки.

По словам Зарифа, РФ предприняла ряд шагов для срыва сделки — например настояла на снятии эмбарго на поставки оружия в Иран, а также предложила включить в сделку пункт о том, что МАГАТЭ не будет проводить проверку прошлых активностей Ирана в рамках атомной программы. По мнению автора, таким образом в РФ могли надеяться на то, что США не примут условия сделки, однако в 2015 году Барак Обама всё равно сумел убедить конгресс в необходимости принятия сделки.

Лэйк задаётся вопросом, имеет ли РФ право после такого участвовать в нынешних переговорах. Автор напоминает, что изначально российская сторона была включена в процесс, ввиду того что Россия, как и США, не желает обретения Ираном статуса ядерной державы. Кроме того, Обама опасался, что если РФ и Китай не будут участвовать в процессе заключения сделки, то они смогут помочь Ирану преодолеть потенциальные санкции от США. Однако санкции США, введённые в 2018 году, показали, что опасения были напрасными, отмечает автор. Следовательно, вопрос о том, почему РФ участвует в переговорах, становится ещё актуальнее. По мнению Лэйка, наличие Москвы за переговорным столом лишь приведёт к дальнейшим дипломатическим осложнениям.