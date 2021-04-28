 

Нулевая смертность от COVID-19 в Португалии даёт надежду на скорый коллективный иммунитет

28.04.2021, 10:36, Новости дня
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В Поргуталии во второй раз после начала пандемии не было зафиксировано за сутки ни одного случая смерти от COVID-19. В Минздраве рассчитывают достичь коллективного иммунитета в стране уже к началу лета, если программа вакцинации будет идти по плану. Португалия также мобилизует ресурсы для помощи Индии, где ситуация в последнее время резко ухудшилась, передаёт Euronews.

Волна COVID-19 в Португалии пошла на спад: второй раз с начала пандемии в стране зафиксировано нулевое число смертей, связанных с этим заболеванием. Последний раз такое наблюдалось 2 августа прошлого года. 

Данные, опубликованные Генеральным управлением здравоохранения в понедельник, рисуют картину за прошедшие сутки. В опубликованном бюллетене зарегистрированы 196 новых случаев заражения. В больницах сейчас находится на 17 человек больше по сравнению с предыдущим отчётом, но число активных случаев COVID-19 также намного снизилось. 

В Министерстве здравоохранения Португалии говорят, что если темпы программы по вакцинации и поставке препаратов для прививок не снизятся, то к началу лета можно будет говорить о том, что в стране уже действует коллективный иммунитет. 

На этой позитивной ноте Португалия мобилизует силы и ресурсы для помощи Индии, где резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Предпринимаемые меры будут частью европейского механизма поддержки в ответ на просьбу о помощи, полученную от индийских властей. 

Дата выхода в эфир 26 апреля 2021 года. 



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