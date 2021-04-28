 

В Дели из-за пандемии COVID-19 строят погребальные костры в парках

28.04.2021, 10:34, Новости дня
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В Индии продолжает расти смертность от COVID-19. Только в Дели за сутки 26 апреля умерло 380 человек, это привело к тому, что крематориям понадобились дополнительные мощности и пространство. В стране начали строить импровизированные погребальные костры.

В крематории Сараи Кале Хан было построено не менее 27 новых костров и еще десятки добавляются в близлежащем парке. Чиновники ищут дополнительное место возле русла городской реки Джамна, отметили журналисты.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, на 28 апреля в Индии выявлено 17,9 млн инфицированных COVID-19, умерло 201,1 тыс. человек.

Контекст:12 апреля Индия сменила Бразилию на второй позиции по числу случаев COVID-19 в мире. По данным министерства здравоохранения Индии, на 25 апреля в стране подтвердили почти 17 млн случаев COVID-19, умерло 192 тыс. человек.
В середине апреля в стране за четыре дня подтвердили миллион новых случаев COVID-19. 23 апреля страна установила мировой рекорд по количеству заболеваний за сутки – почти 315 тыс.
Ухудшение ситуации с эпидемией в Индии стало причиной задержки экспорта из страны вакцин против коронавируса, изготовленных Serum Institute of India (там делают препарат компании AstraZeneca Covishield, которым прививают и украинцев). Исполнительный директор компании Адар Пунавалла говорил, что компания предпочла временно сделать Индию приоритетом для поставок вакцины.
Свою помощь в преодолении эпидемии Индии уже предложили США и Евросоюз.
ВОЗ отправила в Индию более 2,6 тыс. сотрудников для оказания помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом 26 апреля заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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