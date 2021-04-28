За две недели меткомбинат им. Ильича передал больницам Мариуполя 74,3 т и 12,3 тыс. м³ кислорода

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича группы “Метинвест” с 12 по 25 апреля отгрузил больницам Мариуполя 74,3 тонны жидкого и 12,3 тысяч м³ газообразного кислорода, большая часть была передана для лечения пациентов, больных коронавирусной инфекцией.

“Так, в горбольницу №1 отгрузили 756 кубометров газообразного и почти две тонны жидкого кислорода, в больницу №4 доставили 36,4 тонны жидкого и более 6 тысяч кубометров газообразного, больница №9 получила 36 тонн жидкого и 486 кубометров газообразного кислорода, больнице скорой медицинской помощи передали 3,6 тысячи кубометров жизненно необходимого газа”, – сказано в сообщении агентства.

Исполняющая обязанности директора по персоналу и социальным вопросам меткомбината имени Ильича Елена Кондалова подчеркнула, что компания продолжает поддерживать больницы в условиях пандемии.

“Группа Метинвест совместно с Фондом Рината Ахметова делают все возможное, чтобы помочь врачам спасать жизни больных COVID-19 – оборудуют больницы новыми кислородными точками, поставляют реанимационное и диагностическое оборудование, системно обеспечивают медучреждения жизненно необходимым кислородом в полном объеме”, – сказала она.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Инвестиции группы компаний “Метинвест” в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры в Мариуполе составили более 72 млн грн. Почти 700 больничных коек были оборудованы прямой подачей кислорода.

За прошлый год металлургические предприятия Мариуполя совместно с Фондом Рината Ахметова передали городским больницам 206 тысяч м³ кислорода, проект обошелся в 11,5 млн грн.

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