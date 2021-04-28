“Коллегам, которые работают в России, не позавидуешь”. Госсекретарь МИД Украины – о давлении на дипломатов

“Коллегам, которые работают в разных городах России – Москве, Ростове, Санкт-Петербурге, Новосибирске – не позавидуешь. В условиях фактически открытого конфликта каждый из них находится под постоянным давлением не только спецслужб, но и настроений общественности”, – сказал он.

Баньков предположил, что случаи, подобные антиукраинской акции у посольства Украины в Москве, могут повторяться.

Он напомнил, что Венская конвенция о дипломатических сношениях обязывает власти страны пребывания гарантировать спокойствие и безопасность иностранного дипломатического корпуса.

“Несмотря на это, сама атмосфера отношений с этой страной может влиять и на быт наших сотрудников. Именно поэтому в свое время было принято решение, например, о возвращении семей, детей, сотрудников украинских дипломатических учреждений в России. Ведь нагнетание и атмосфера конфликтности создавали огромное давление, прежде всего, в бытовом плане на них, это очень сильно влияло на работу сотрудников. Сейчас нет жесткого императива о том, что нельзя семьям украинских дипломатов в РФ быть с ними, как это было в 2014 году, но скажу вам откровенно, немного семей наших сотрудников сейчас находятся вместе с ними в России”, – добавил Баньков.

По его словам, с начала военной агрессии РФ в 2014 году Украина вдвое сократила количество своих дипломатов на территории России. Сейчас во всех дипучреждениях Украины в РФ работает 37 сотрудников. В Украине 69 российских дипломатов, сколько административных сотрудников диппредставительств, госсекретарь МИД не уточнил.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

В 2014 году Украина и Россия отозвали своих послов и понизили уровень диппредставительств до временного поверенного. Украинскую миссию сейчас возглавляет временный поверенный в делах Украины Василий Покотило, российскую – Александр Лукашик.

16 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка якобы при получении “закрытой информации из базы данных правоохранительных органов и ФСБ России”, позже его отпустили.

17 апреля в МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило “в связи с противоправной деятельностью консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге”. Ему объявили о “нежелательности пребывания” консула на территории России. Сосонюку рекомендовали уехать из РФ в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

В МИД Украины назвали инцидент грубой провокацией со стороны РФ. В связи с происходящим в ведомстве сообщили, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины.

20 апреля МИД России опубликовал заявление, в котором назвал высылку советника российского посольства из Киева “очередным недружественным шагом украинской стороны”. В ведомстве подчеркнули, что не могут рассматривать высылку российского дипломата из Украины “в качестве симметричной меры и оставляют за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве”.

21 апреля МИД Украины проинформировал, что Сосонюк уехал из РФ.

26 апреля МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника украинского посольства в Москве. Ему рекомендовали покинуть Россию до конца дня 30 апреля.

Украина в ответ заявила о выдворении российского консула в Одессе. Он тоже должен уехать до конца дня 30 апреля.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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