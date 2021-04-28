 

Названы сферы труда с самым большим спросом на сотрудников

28.04.2021, 10:30, Разное
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Специалисты сервиса по поиску работы “Работа.ру” провели исследование, чтобы выяснить, в каких сферах труда в России наблюдается наибольший спрос на сотрудников. Для этого они проанализировали активность работодателей и соискателей за минувший год.

Выяснилось, что с марта 2002 по февраль 2021 года вёлся интенсивный набор работников на вакансии в сфере транспорта и логистики (23%). Немногим меньше предложений о работе были отмечены в сферах производства и агропрома (13%), торговли (12%), бизнес-услуг (9%), а также строительства и недвижимости (9%), передаёт RT.



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