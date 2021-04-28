Вера Брежнева рассказала, как сверстники дразнили ее в детстве

Сейчас знакомые Веры Брежневой могут только позавидовать ее красоте, карьере и успеху. А в детстве будущей знаменитости пришлось терпеть издевательства сверстников.

Во время интервью для канала МУЗ-ТВ Вера Брежнева призналась, что ее детство было непростым. Семья артистки жила бедно, поэтому она старалась помогать родителям. Певица нелегально торговала на рынке овощами, так как была еще маленькая и не имела права этого делать. Среди сверстников Вера Брежнева была «белой вороной», так как у нее не было денег на модную одежду и развлечения. Тогда она была худой и маленькой, со своей уже фирменной широкой улыбкой. Но детям казалось, что у нее слишком большая голова, поэтому знаменитость дразнили Гуинпленом. Вера Брежнева призналась, что это тяжело забыть.

Певица тщательно следит за собой и ведет правильный образ жизни. Она часто публикует в социальных сетях фото без макияжа, от чего фанаты приходят в восторг. Многие поклонники считают, что супруга Константина Меладзе выглядит намного моложе своих лет.