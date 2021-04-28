Врач: Частое купание детей может привести к кожным заболеваниям

По словам австралийского врача Сэма Хэйя, банные процедуры с детьми следует проводить не чаще, чем раз в 2-3 дня. Частое купание может привести к кожным заболеваниям.

Специалист пояснил, что по медицинским показаниям ежедневные водные процедуры не требуются. Количество купаний зависит от того, в каком климате проживает ребенок, какая у него активность. Кроме этого, Сэм Хэй советует обратить внимание на наличие проблем с кожей и чистоплотность.

Как пишет издание Newinform, врач из Австралии предупреждает, что частое принятие ванны при экземах сушит кожу. Если этот недуг возник, следует не мыть ребенка мылом и использовать увлажняющий крем. Есть и другая «сторона медали», когда водные процедуры отсутствуют очень долго. Это может привести к образованию инфекций и раздражению кожи.