Кейт Миддлтон носит любимые сапоги Penelope Chilvers уже 17 лет

Кейт Миддлтон, известная своим консерватизмом, вновь появилась в своих любимых сапогах, которые носит 17 лет. Речь идет о паре коричневых Penelope Chilvers, приобретенных герцогиней Кембриджской летом 2004 года.

Поклонники уже давно заметили, что Кейт Миддлтон не приобретает для каждого выхода в свет новую вещь. Часто она отдает предпочтение предметам гардероба с историей или тому, что когда-то пришлось ей по нраву. Недавно герцоги Кембриджские посетили семейную ферму в Дарлингтоне. В усадьбе им провели экскурсию, а супруга принца Уильяма попробовала водить трактор. После этого они продемонстрировали свои навыки игры в гольф на благотворительном мероприятии.

Поклонников умилили кадры, на которых Кейт Миддлтон смеется от того, что не может попасть по мячу. Очевидцы отмечают, что она была в приподнятом настроении и с удовольствием общалась со всеми присутствующими и волонтерами. Для прогулки жена принца Уильяма выбрала стильные и практичные сапоги бренда Penelope Chilvers. Стоимость у такой пары кожаной обуви примерно 475 фунтов. Однако, судя по тому, как долго их носит Кейт Миддлтон, сапоги и правда долговечные.