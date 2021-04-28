 

Лавров назвал шизофренией ситуацию вокруг расследования взрывов в Чехии

28.04.2021, 10:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «шизофренией чистой воды» заявления официальных лиц Чехии о причинах взрывов на складе во Врбетице и последовавшие обвинения президента страны Милоша Земана в госизмене из-за того, что он предложил рассматривать все версии произошедшего.

«Я не могу об этом рассуждать, потому что не понимаю, интеллектуально не понимаю, чего они хотели. Можно смотреть за этим, как за каким-то таким тоже, знаете, не очень изящным сериалом, опять шизофренических компонентов в этой истории полно», – сказал Лавров РИА «Новости».

Он напомнил, что «когда президент Земан говорит, надо разобраться, он не отрицает возможности того, что это была диверсия со стороны каких-то зарубежных агентов». «Но он предлагает учитывать и ту версию, которая была озвучена чешским руководством, включая нынешнего премьера Бабиша, когда в 2014 году было сказано, что это халатное поведение владельцев этого склада. И президент Земан предложил только учитывать и ту версию, которая никогда не опровергалась за все эти семь лет. Его сейчас обвиняют в измене родине. А председатель парламента сказал, что, заявив о необходимости все версии изучить, президент Земан раскрыл государственную тайну», – сказал Лавров.

«Ну это разве не шизофрения? По-моему, чистой воды», – заключил министр.

Кроме того, Лавров заявил, что Прага пытается отойти от увязки высылки дипломатов РФ со взрывами во Врбетице. «Кстати, дипломатов выслали не из-за этого, как они говорят. Чехи сказали, причем в один день было сделано два объявления, и создалось впечатление, что они это увязали. И сейчас они очень старательно отруливают от этой увязки», – сказал Лавров.

Он напомнил, что власти Чехии обвинили во взрывах на складах «вот этих вездесущих людей» Александра Петрова и Руслана Боширова. «И у всех, у большинства, сложилось впечатление, что это (высылка) наказание за взрывы 2014 года. Потом они стали разъяснять, что нет-нет, взрывы сделали Петров и Боширов, мы их будем искать, ордер на арест выпишем, Интерпол и прочее. А вот эти 18… Мы просто, мы – чехи – определили, что это не дипломаты, а разведчики. И мы просто выгоняем их, потому что они оказались представителями такой профессии. Естественно, никаких доказательств, никаких подтверждений противоправной деятельности, хоть одного из этих 18 дипломатов нам предоставлено не было», – добавил министр.

Он также обратился к теме высылки российского дипломата из Румынии, указав, что Бухарест никак не объяснил причины такого решения. «Сейчас же продолжаются такие точечные выпады в наш адрес. И Прибалтика, и Польша, сейчас вот Румыния. Румыны, правда, сказали, я даже удивился, что это никак не связано с позицией Евросоюза. Это вот мы, румыны, мы вот хотим вот этого человека отправить домой. Почему – не сказали», – сказал Лавров.

Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году во Врбетице, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.10 / Глава латвийского общества военных ветеранов выслан в Россию

02.03 / Американцы создали новый принцип передачи данных в формате 5G

07.07 / Ученые предсказали появление нового коронавируса в ближайшее десятилетие

08.11 / Линейка смартфонов OnePlus 9 будет состоять из трех основных моделей

29.12 / Венгрия получила российскую вакцину от COVID-19 “Спутник V”

26.06 / В Германии призвали ужесточить позицию против санкций по «Северному потоку – 2»

13.11 / Бабушка стрелка из Нижегородской области умерла в больнице

04.01 / В 2021 году в Украине планируют вдвое увеличить число трансплантаций – Минздрав

25.08 / От решения ситуации в Беларуси зависит будущее Центральной Европы – премьер Польши

13.11 / Азербайджан счел заявление своего посла о сбитом Ми-24 неуместным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика