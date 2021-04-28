Лавров назвал шизофренией ситуацию вокруг расследования взрывов в Чехии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «шизофренией чистой воды» заявления официальных лиц Чехии о причинах взрывов на складе во Врбетице и последовавшие обвинения президента страны Милоша Земана в госизмене из-за того, что он предложил рассматривать все версии произошедшего.

«Я не могу об этом рассуждать, потому что не понимаю, интеллектуально не понимаю, чего они хотели. Можно смотреть за этим, как за каким-то таким тоже, знаете, не очень изящным сериалом, опять шизофренических компонентов в этой истории полно», – сказал Лавров РИА «Новости».

Он напомнил, что «когда президент Земан говорит, надо разобраться, он не отрицает возможности того, что это была диверсия со стороны каких-то зарубежных агентов». «Но он предлагает учитывать и ту версию, которая была озвучена чешским руководством, включая нынешнего премьера Бабиша, когда в 2014 году было сказано, что это халатное поведение владельцев этого склада. И президент Земан предложил только учитывать и ту версию, которая никогда не опровергалась за все эти семь лет. Его сейчас обвиняют в измене родине. А председатель парламента сказал, что, заявив о необходимости все версии изучить, президент Земан раскрыл государственную тайну», – сказал Лавров.

«Ну это разве не шизофрения? По-моему, чистой воды», – заключил министр.

Кроме того, Лавров заявил, что Прага пытается отойти от увязки высылки дипломатов РФ со взрывами во Врбетице. «Кстати, дипломатов выслали не из-за этого, как они говорят. Чехи сказали, причем в один день было сделано два объявления, и создалось впечатление, что они это увязали. И сейчас они очень старательно отруливают от этой увязки», – сказал Лавров.

Он напомнил, что власти Чехии обвинили во взрывах на складах «вот этих вездесущих людей» Александра Петрова и Руслана Боширова. «И у всех, у большинства, сложилось впечатление, что это (высылка) наказание за взрывы 2014 года. Потом они стали разъяснять, что нет-нет, взрывы сделали Петров и Боширов, мы их будем искать, ордер на арест выпишем, Интерпол и прочее. А вот эти 18… Мы просто, мы – чехи – определили, что это не дипломаты, а разведчики. И мы просто выгоняем их, потому что они оказались представителями такой профессии. Естественно, никаких доказательств, никаких подтверждений противоправной деятельности, хоть одного из этих 18 дипломатов нам предоставлено не было», – добавил министр.

Он также обратился к теме высылки российского дипломата из Румынии, указав, что Бухарест никак не объяснил причины такого решения. «Сейчас же продолжаются такие точечные выпады в наш адрес. И Прибалтика, и Польша, сейчас вот Румыния. Румыны, правда, сказали, я даже удивился, что это никак не связано с позицией Евросоюза. Это вот мы, румыны, мы вот хотим вот этого человека отправить домой. Почему – не сказали», – сказал Лавров.

Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году во Врбетице, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.