 

АПРК «Екатеринбург» решили вывести из состава флота

28.04.2021, 10:22, Новости дня
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Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Екатеринбург» будет выведен из состава Северного флота в 2022 году, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В 2022 году «Екатеринбург» будет выведен из боевого состава Северного флота и отправлен на утилизацию», – сообщил источник ТАСС.

Собеседник агентства напомнил, что со времени ввода субмарины в строй прошло уже 36 лет.

«Екатеринбург» (проект 667БДРМ, шифр «Дельфин») был заложен на «Севмаше» (в настоящее время входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в 1982 году, спущен на воду в 1984 году, а передан флоту два года спустя. Неоднократно выполнял учебно-боевые и испытательные пуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР), в том числе «Синевы» и «Лайнера», а также ракет-носителей.

Напомним, в декабре 2011 года возгорание возникло на атомной подводной лодке «Екатеринбург», которая проходила ремонт на судоремонтном заводе в поселке Росляково Мурманской области. Пострадали 11 человек.



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