Ученые обратили внимание на масштаб проблемы невынашивания беременности



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Невынашивание. Масштаб проблемы

Согласно новым оценкам, приведенным в The Lancet, в мире случается около 23 миллионов выкидышей каждый год. Это соответствует примерно 15% всех беременностей. Авторы статьи отмечают, что их реальное количество быть выше, потому что они часто проходят неопознанными или без обращения за медицинской помощью.

Выкидыш или самопроизвольный аборт – спонтанное прерывание беременности на сроках, когда плод еще не может выжить самостоятельно. Согласно критериям Всемирной организации здравоохранения, выкидышем является самопроизвольное изгнание плода массой до 500 г, что соответствует возрасту менее 22 недель беременности.

Ученые подсчитали, в среднем одна из 10 женщин сталкивалась с невынашиванием хотя бы раз в жизни. Два выкидыша перенесли около 2% женщин, три – около 1%.

«Повторяющийся самопроизвольный аборт – истощающий опыт для большинства женщин, но его последствия со стороны психики редко оказываются в фокусе медицинской системы. Женщины могут чувствовать травму и скорбь, у которых нет явного выражения, поэтому они могут проходить нераспознанными», – сказал профессор Арри Кумарасами (Arri Coomarasamy), профессор Бирмингемского университета, соавтор одного из исследований.

Кумарасами сообщил, что, согласно их данным, посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия или тревожность наблюдаются примерно у 20% женщин после выкидыша. Поэтому он и его коллеги считают, что в таких случаях женщинам нужно предлагать скрининг на эти расстройства психики.

В одной Великобритании, подсчитали исследователи, краткосрочные эффекты самопроизвольных абортов стоят государству не менее 471 миллионов фунтов стерлингов в год.

Анализ, проведенный учеными, подтверждает, что риск выкидыша увеличивается при хромосомных аномалиях плода, возрасте родителей старше 40 лет, низком индексе массы тела, курении, употреблении алкоголя, выкидышах в анамнезе, работе в ночные смены, воздействии загрязнения окружающей среды, длительном стрессе.

Проблему «спускают на тормозах»

В редакционной статье в The Lancet авторы указывают, что проблему выкидыша нередко понимают плохо не только женщины и их партнеры, но и медицинские профессионалы. Женщины часто считают, что эффективного лечения просто нет, и поэтому не ищут помощи. С другой стороны, «неизбежными» могут считать выкидыши и врачи. Рекомендации по лечению невынашивания беременности часто предусматривают детальное обследование для женщины только после множества выкидышей. Это приводит к тому, что специалисты регулярно предлагают женщинам «просто попробовать снова».

Если женщины обращаются к специалистам, то им приходится ходить по множеству клиник разного профиля, пишут ученые. Рекомендации, которые они получают от разных специалистов, часто противоречивы. Это вызывает стресс у пациенток.

«Отсутствие медицинского прогресса должно шокировать. Вместо этого существует повсеместное приятие проблемы», пишут авторы.

Какая помощь требуется

Авторы новыйх статей в The Lancet считают, что в настоящее время женщины часто получают недостаточную медицинскую помощь после выкидыша. По их мнению, во всем мире требуются инвестиции в этот вид помощи. Они отмечают, что особенно актуальная эта проблема для стран с низким и средним уровнем доходов.

Ученые описали, какой объем помощи, исходя из современных знаний, требуется при невынашивании. После первого выкидыша авторы рекомендуют врачам представить женщине информацию об этой проблеме, физических и психологических аспектах, которые связаны с ней, и рассказать о том, что нужно делать, чтобы поддержать будущую беременность.

Второй выкидыш – повод для обследования в специализированной клинике, выявления факторов риска, под действием которых мог произойти самопроизвольный аборт. В этом случае при беременности может потребоваться дополнительная поддержка.

После третьего выкидыша требуются дополнительные обследования. Они могут включать генетическое тестирование, ультразвуковое исследование, обследование обоих партнеров, скрининг на психические проблемы. Перед последующими беременностями должен проводиться скрининг на акушерские риски.