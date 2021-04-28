Скандалы: Россияне устроили «набег» на банки

Со счетов и вкладов утекло 700 миллиардов рублей за три месяца

Снижение процентных ставок при резком ускорении инфляции обернулось для российской банковской системы стремительным бегством денег населения. По итогам первого квартала объем средств физлиц на счетах сократился на 697 млрд рублей, следует из статистики ЦБ РФ. К оттоку вкладов, который с небольшими паузами продолжается уже 12 месяцев и в январе-марте составил еще 559 млрд рублей, добавилось сокращение текущих и накопительных счетов: они уменьшились на 138 млрд рублей.

В результате в среднем в первом квартале банковская система теряла деньги физических лиц со скоростью 7,7 млрд рублей в день.

По итогам марта россияне закрыли вклады еще на 231 млрд рублей, сообщает ЦБ. А роста средств на текущих счетах — 138 млрд рублей — оказалось недостаточно, чтобы компенсировать этот отток.

Процесс пробрел массовый характер, потому что проценты по депозитам упали ниже инфляции вследствие заниженной ключевой ставки ЦБ, объясняет руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

На вторую декаду апреля средняя доходность вкладов в топ-10 банков составляла 4,72% при официальной инфляции в 5,8%, тогда как ряд крупных кредитных организаций платит не больше 3%.

До исторического минимума ставки падали в октябре прошлого года (4,33%), после чего начался рост, который ускорился после двух подряд повышений ключевой ставки центробанка — в марте и апреле.

В режиме отрицательных реальных ставок (когда доходность рубля не покрывает инфляцию) российская экономика оказалась впервые в новейшей истории, и люди отреагировали бойкотом сбережений в рублях.

С марта 2020-го по март 2021-го общий объем рублевых счетов физлиц в банках вырос на 1,008 трлн рублей. Но это примерно столько, сколько банки выплатили людям процентов за последний год, отмечает начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин: «Фактически это означает, что на рублевые счета и депозиты чистый приток денег населения (без выплаченных процентов) за последние 12 месяцев был близок к нулю».

С учетом девальвации рубль потерял статус валюты сбережений, констатирует Разуваев. Чтобы вернуть его, при текущей инфляции ключевую ставку надо повышать минимум до 6%, так депозитные ставки соответственно будут равны или будут чуть ниже ключевой, считает он.

Не принося в банки новых денег, россияне продолжают набирать кредиты — еще на 450 млрд рублей в марте и 1,217 трлн рублей за первый квартал

В результате долг населения перед банковской системой достиг 83,9% депозитов. Это рекорд за 7 лет, который близок к абсолютному максимуму 2009 года, указывает Сусин.

Оставшись без фондирования со стороны физлиц, банковская система все больше полагается на бюджетные деньги. По итогам марта Минфин разместил на депозитах и по договорам репо еще 1,288 трлн рублей, увеличив общую сумму на счетах до беспрецедентных 6,922 трлн рублей.

Оригинал материала: «finanz.ru»

«Новые Известия», 27.04.21, «Клиенты российских банков испытали сильнейший за 4 года инфляционный шок»

В апреле 2021 года уровень наблюдаемой инфляции и инфляционных ожиданий у населения России резко подскочил и достиг максимума с 2017 года.

Как сообщает ЦБ РФ в официально опубликованном обзоре, текущую инфляцию россияне оценивает в 2,6 раза выше, чем фиксирует официальная статистика, — на уровне 14,5%.

Такие сильные инфляционные ощущения у жителей страны спровоцировало трехкратное ускорение роста цен на продукты питания и новая волна падения рубля. Все это в совокупности вызвало настоящий «инфляционный» шок в головах российских потребителей.

Как следует из результатов ежемесячного опроса, проводимого ИнФОМ для Центробанка, к концу года россияне прогнозируют инфляцию в 11,9%, что вдвое выше, чем сейчас официально признает ЦБ (5,5% на середину апреля).

«При этом каждый седьмой — 13,8% — заявил, что цены растут на 30% и выше, хотя год назад таких было всего 3,4%», — отмечает finanz.ru.

Чем беднее люди, тем выше уровень их тревожности относительно скорости роста цен, отмечает ЦБ. Именно те россияне, которые не имеют сбережений, чаще других жалуются на неуверенность в завтрашнем дне на фоне стремительно меняющихся в магазинах ценников, в том числе — на первоочередные товары, продукты питания и бензин, а также в связи с повторным ослаблением рубля, произошедшим в конце марта — начале апреля. Как следует из итогов опроса, скорость, с которой взлетели инфляционные ожидания у потребителей, оказалась рекордной с конца 2014 года. Среди беднейших россиян уровень наблюдаемой инфляции превысил 16%, а инфляционные ожидания — выше 12%.

Даже Росстат, отличающийся весьма сдержанными оценками в изменении ключевых экономических показателей, сообщил, что к концу марта рост цен на продукты питания в России разогнался до 8,25%. Этот показатель почти в 4 раза выше данных годичной данности. Сильнее всего с января подорожала курятина (14,2%), яйца (7,4%), мясо (6%). В целом за минувший пандемийный год космический взлет показали цены на сахар (58%), крупы (20%), подсолнечное масло (26%), овощи и фрукты (14,9%).

Панические ожидания инфляции заставляют людей стремительно тратить все имеющиеся сбережения, вкладывая их в дорогую бытовую технику, автомобили и недвижимость. Количество россиян, откладывающих свободные деньги, сократилась с 59 до 51%, а доля стремящихся потратить накопления на дорогие товары, наоборот, возросла на 5 процентных пунктов — до 28%.

«Доля респондентов, предпочитающих откладывать свободные деньги, последний раз была на таком низком уровне в декабре 2015 — январе 2016 года», — сообщили в Центробанке.