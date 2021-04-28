Звезда сериалов “Игра престолов” и “Тюдоры” Натали Дормер впервые стала мамой

Пандемия коронавируса подарила звездам возможность с легкостью скрывать перемены в личной жизни без особых усилий. В их числе оказалась 39-летняя актриса Натали Дормер, известная зрителю по сериалам “Игра престолов” и “Тюдоры”. Она впервые стала мамой, причем еще в январе этого года, а беременность выпала на локдаун и полную изоляцию, поэтому в положении актрису никто не видел. Радостной новостью новоиспеченная мама поделилась в новом выпуске подкаста That’s After Life!.

Это было идеальным решением во время пандемии — забеременеть и родить ребенка. Возможно, я немного говорю штампами. Думаю, через 30 лет дочка будет сидеть в баре и говорить: “Я ребенок эпохи ковида”,

– рассказала Натали. Отцом малышки стал ее 37-летний возлюбленный, актер Дэвид Оукс. Девочка стала первым ребенком для обоих родителей. Актриса также поделилась подробностями жизни с дочкой сегодня:

Ей всего три месяца, и она – абсолютное счастье. Хотя я больше никогда не буду жаловаться на долгие часы съемок, потому что отсутствие сна — это нечто совсем другое. Люди всегда говорят, чо с появлением ребенка ваша жизнь изменится, а вы только закатываете глаза. Но потом она и правда меняется… Сон всегда был важен для меня, и это сейчас единственный недостаток. Но природа так умна, что гормоны работают.

Натали Дормер и Дэвид Оукс

Натали Дормер в “Игре престолов”До начала отношения Натали была знакома с актером и звездой таких сериалов, как “Борджиа” и “Виктория”, Дэвидом Оуксом несколько лет. Осенью 2017 года они вместе играли в ироничном (и довольно пикантном) спектакле “Венера в мехах”, поставленном по пьесе Леопольда фон Захер-Мазоха. На тот момент актриса была в отношениях с режиссером и сценаристом Энтони Бирном, и они даже собирались пожениться. Однако год спустя, в ноябре 2018 года, Натали и Энтони расстались после 11 лет отношений из-за творческих разногласий.

После этого Дормер редко появлялась на публике в компании мужчин. Исключением стала лишь премьера “Игры престолов” в апреле 2019 года, куда британец Дэвид Оукс, не будучи участником проекта и жителем Нью-Йорка, прилететь просто так не мог. По-видимому, его пригласила именно Натали. Накануне премьеры в Instagram общей подруги пары, актрисы Молли Бернард, появилось еще одно совместное фото – Молли, Натали и Дэвид позировали вместе на фоне Центрального парка.

Пара не афиширует свои отношения – папарацци удалось заснять их вместе лишь однажды. О свадьбе или помолвке пары пока ничего не известно.

Натали Дормер и Дэвид Оукс в спектакле “Венера в мехах” Натали Дормер на вечеринке Vanity Fair 9 февраля 2020 года