 

Le Monde – «дипломатическая зима» — между Москвой и Прагой растёт напряжённость

28.04.2021, 9:42, Новости дня
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После того, как Чехия обвинила российских шпионов в подрыве в 2014 году склада с боеприпасами, отношения между двумя странами начали стремительно портиться, что привело к высылке дипломатов и сокращении персонала диппредставительств. Такая «дипломатическая зима» примечательна тем, что российские власти долгое время считали Чехию надёжным партнёром, а последний крупный кризис между Прагой и Москвой случился ещё в 1989 году во время «бархатной революции», пишет Le Monde.


Reuters

Сотрудники российского посольства в Праге скоро почувствуют себя одиноко в огромном комплексе с виллой начала XX века, возвышающейся над городом, рассказывает Le Monde. До конца мая диппредставительство РФ должно по указанию чешских властей сократить свой персонал до 7 дипломатов, 25 сотрудников техперсонала и администрации и 19 местных специалистов.

Как пишет французская газета, до недавнего времени сотрудников российского посольства было так много, что это породило домыслы о функционировании шпионской базы на его территории. Однако в субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о «неопровержимых доказательствах» того, что за взрывом на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году стоят два российских шпиона. С тех пор в отношениях между двумя странами наступила «настоящая дипломатическая зима», отмечает издание.

Сначала Чешская республика выслала 18 российских дипломатов, на что РФ ответила немедленной высылкой 20 чешских дипломатов, так что послу в Москве пришлось даже попрощаться со своим заместителем. Власти Чехии раскритиковали «непропорциональную реакцию», которая не даёт её представительству в РФ нормально работать, и объявили о намерении оставить столько же сотрудников в российском посольстве, что подразумевает высылку ещё 63 россиян.

В статье подчёркивается, что никогда ещё с 1989 года отношения между Прагой и Москвой не достигали такой критической точки. В понедельник премьер-министр Чехии призвал не поддаваться на запугивания России, а жители страны всё ещё в шоке после разоблачений спецслужб. Авторы неопубликованного доклада обвиняют двух членов ГРУ, которые находились тогда в Чехии, в подрыве 50 тонн боеприпасов, предназначенных для Украины. В результате операции погибло два чешских сотрудника склада.

Охлаждение русско-чешских отношений примечательно ещё и тем, что Чешская республика долгое время считалась в Кремле скорее надёжным партнёром. Известный своими пророссийскими взглядами президент Милош Земан после недели молчания выразил свои сомнения в причастности РФ и подчеркнул, что есть «две версии» для объяснения взрыва. Такое заявление, как отмечает Le Monde, вызвало шквал критики практически во всех политических кругах страны, которые в последние месяцы всё более скептически настроены по отношению к Москве из-за споров о памятниках.



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